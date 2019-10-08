NCC貼文結合NBA時事梗 宣達4K政策引熱議

（中央社記者吳柏緯台北8日電）職棒季後賽與NBA熱身賽陸續開打，NCC臉書今天發文說明「有線電視播送4K高畫質節目」的計畫目標，盼給運動迷更好的收視體驗。不過貼文中使用NBA與南方四賤客時事梗，引發網友熱議。

國家通訊傳播委員會（NCC）的社群經營由於過於正經，與其他常躍上新聞版面的政府部會社群相比，創意較為不足。不過近期觀察NCC的臉書粉絲團可以發現，這樣的情形似乎逐漸在改變。

由於每年10月適逢世界各國的職棒季後賽開打，加上美國職籃NBA的季前熱身賽正如火如荼的進行中，因此對於運動轉播的需求，以及相關議題的關注度也有提升。

NCC今天以貼文的方式，宣導「4K視訊服務實驗區」補助計畫。文中指出，為提升台灣的高畫質影視節目製作、鼓勵台灣頻道供應事業產製4K節目，提供高品質的影音服務，並期望在2020年東京奧運時，有線電視收視戶可以4K畫質觀賞賽事轉播，NCC已通過108年「4K視訊服務實驗區」補助計畫，藉此推動有線電視播送4K高畫質節目的目標。

不過看似政令宣導的貼文之中，「在臺灣，大家不必擔心哪天不小心說錯話，就不能收看一些運動賽事。」這句話引起網友關注，明顯是以近日中國大陸與NBA間的發言、轉播爭議為發想的時事梗。

此外，貼文中「每年秋天除了秋收高粱之外」這句話，也被眼尖的網友發現，來自美國喜劇動畫「南方四賤客」製作團隊，對中國大陸的「道歉信」。因為在南方四賤客第23季第2集的「Band in China」中，諷刺中國大陸的人權現況，引起中國大陸的撻伐。

與行禮如儀的政令宣導貼文相比，這篇貼文引起網友熱議，網友紛紛表示「NCC小編撿到槍」、「小編反應很快、很會。」該篇文章的按讚數、評論數與分享數都創下近來新高。（編輯：黃國倫）1081008