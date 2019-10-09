國慶大會將登場 留意總統府周邊交管

國慶大會暨酒會10日登場，台北市警察局交通警察大隊表示，9日晚間至10日晚間將在總統府周遭實施交管。圖為國防部4日出動IDF經國號戰機，進行雙十國慶預演。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北9日電）為配合國慶大會暨酒會明天登場，北市警方今晚至明晚將在總統府周遭交通管制，另台北捷運台大醫院站1號、4號出口往228和平公園方向鐵門將關閉，提醒民眾多加留意。

明天就是雙十國慶日，台北市警察局交通警察大隊表示，為配合國慶日各項慶祝活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交管。

首先，「國慶大會」將分兩階段交管。其中，第一階段交管時間為9日晚間10時至10日下午1時，包括桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等所圍區域，進行人、車管制。

第二階段交管時間為10日凌晨零時至下午1時，管制區域為中華路（不含）、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；武昌街、忠孝西路、襄陽路、徐州路、信義路（均不含）、常德街（含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等所圍區域，管車、不管人，但第一階段管制區域仍維持人、車管制。

其次，「國慶酒會」將於10日下午5時至晚間7時舉行，當天下午3時30分至晚間8時交管，管制區域包括重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域，管車、不管人（車輛憑證入場）。

交通警察大隊提醒，為配合活動交管措施，台北捷運公司自9日晚間10時至10日晚間8時止，將關閉台大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門，提醒民眾和用路人多加留意。（編輯：李亨山）1081009

「國慶大會」10日登場，總統府周遭將分兩階段實施交管，第一階段交管時間為9日晚間10時至10日下午1時，管制區域如圖。（台北市警察局交通警察大隊提供）

「國慶大會」10日登場，總統府周遭將分兩階段實施交管，第二階段交管時間為10日凌晨零時至下午1時，管制區域如圖。（台北市警察局交通警察大隊提供）

國慶大會10日登場，會場周邊規劃3處交通管制點及9處彈性管制點，並視狀況機動派遣交通疏導崗。（台北市警察局交通警察大隊提供）