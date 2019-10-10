3種傳染病境外威脅大 疾管署提醒出國要注意

（中央社記者陳偉婷台北10日電）許多民眾利用國慶連假出遊，疾管署提醒，台灣今年登革熱、屈公病、麻疹境外移入病例數都是近10年新高，民眾出國應做好手部衛生與防蚊措施，不要再把疾病帶回國。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，根據統計，今年截至10月7日，累計409例境外移入登革熱病例。9成以上個案感染地為東南亞國家；近1個月新增病例感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

另累計75例境外移入屈公病病例，7成個案感染國家為緬甸，也造成台灣本土屈公病疫情流行；近1個月境外移入新增病例感染國家仍以緬甸、泰國為主。

台灣今年截至10月7日也累計51例境外移入麻疹病例，8成以上個案感染地為東南亞國家，以越南17例為多，其次為泰國13例及菲律賓7例。

羅一鈞說，國內今年登革熱、屈公病及麻疹境外移入病例數均為近10年同期新高。正值雙十連續假期，提醒計劃出國的民眾，出發前可先查詢瞭解各國疫情，並於當地做好手部衛生與防蚊措施，前往人潮密集或空氣不流通處可考慮配戴口罩，並避免與有呼吸道症狀旅客密切接觸，以降低感染傳染病的風險。

若要防蚊，疾管署提醒，民眾應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（picaridin）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。

羅一鈞也建議，民眾避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，可就醫諮詢評估自費接種MMR疫苗。

疾管署提醒，民眾返國入境時如有發燒、頭痛、噁心、咳嗽、結膜炎、出疹及關節痛等疑似傳染病症狀，請主動告知機場檢疫人員；若於返國後14天內出現疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊接觸史。（編輯：李錫璋）1081010