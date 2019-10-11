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來台20年 馬來西亞籍醫生喜拿台灣身分證

最新更新：2019/10/11 13:01
20年前從馬來西亞來台灣求學、現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文日前終於拿到台灣身分證。（楊樹文提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年10月11日
20年前從馬來西亞來台灣求學、現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文日前終於拿到台灣身分證。（楊樹文提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年10月11日

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）20年前從馬來西亞到台灣念大學的楊樹文，沒想到一來就待了這麼久，在台灣工作、結婚，今年更從台灣女婿晉升正港台灣人。他開心地說：「終於可以拿著台灣身分證唱國歌了！」

內政部9月審核通過9位外國高級專業人才歸化中華民國國籍，楊樹文是其中一位。民國105年12月21日「國籍法」修正後，外國高級專業人才可在免喪失原有國籍情形下申請歸化。

現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文在完成相關程序後，於10月初領到台灣身分證。他開心地說，終於可以拿著台灣身分證唱國歌了，未來也可以行使台灣公民權，包括投票，「這個很重要」。

成為台灣人可說是他人生中美麗的意外。1999年來台就讀國立成功大學醫學系，當時，他並沒有想到一來就待了這麼久，畢業之後，留在台灣工作，後來也與台灣人結婚，成為台灣女婿，他與妻子目前育有2個孩子。

談到當初來台求學的原因，來自馬來西亞麻六甲的楊樹文回憶，他的高中老師曾到台灣念大學，也鼓勵學生到台灣就讀大學。那時候，雖然他也有申請上新加坡的大學，但聽說「台灣是寶島」，就決定來台灣。

畢業之後，由於已習慣台灣的醫療環境，醫界也有許多學長姐，他因此決定留在台灣。

「超喜歡台灣的生活」，楊樹文表示，台灣生活很方便，有很多賣場、便利商店，很容易買到生活用品。

現年39歲的楊樹文也說，原本並沒有想到要歸化成台灣籍，直到3年前才慢慢浮現這個想法。他已在台灣落地生根，加上考量到小孩未來應該會繼續在台灣求學、就業，因此他於7月向內政部提出申請。

來台20年，從留學生到台灣女婿，再晉升正港台灣人，他跟妻子都很開心。下個月，他也將在彰化開診所。

對於政府修正「國籍法」，允許外國高級專業人才可在免喪失原有國籍情形下歸化台灣的政策，他感到非常認同。外國人才如果未來50年都會留在台灣工作，奉獻給這塊寶島，「歸化成台灣公民，我覺得很棒」。（編輯：楊玫寧）1081011

20年前從馬來西亞來台灣求學、現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文日前拿到台灣身分證，成為正港台灣人。（楊樹文提供）中央社記者侯姿瑩傳真　108年10月11日
20年前從馬來西亞來台灣求學、現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文日前拿到台灣身分證，成為正港台灣人。（楊樹文提供）中央社記者侯姿瑩傳真　108年10月11日
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