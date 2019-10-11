來台20年 馬來西亞籍醫生喜拿台灣身分證

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）20年前從馬來西亞到台灣念大學的楊樹文，沒想到一來就待了這麼久，在台灣工作、結婚，今年更從台灣女婿晉升正港台灣人。他開心地說：「終於可以拿著台灣身分證唱國歌了！」

內政部9月審核通過9位外國高級專業人才歸化中華民國國籍，楊樹文是其中一位。民國105年12月21日「國籍法」修正後，外國高級專業人才可在免喪失原有國籍情形下申請歸化。

現任彰化秀傳醫院兒童過敏科主任的楊樹文在完成相關程序後，於10月初領到台灣身分證。他開心地說，終於可以拿著台灣身分證唱國歌了，未來也可以行使台灣公民權，包括投票，「這個很重要」。

成為台灣人可說是他人生中美麗的意外。1999年來台就讀國立成功大學醫學系，當時，他並沒有想到一來就待了這麼久，畢業之後，留在台灣工作，後來也與台灣人結婚，成為台灣女婿，他與妻子目前育有2個孩子。

談到當初來台求學的原因，來自馬來西亞麻六甲的楊樹文回憶，他的高中老師曾到台灣念大學，也鼓勵學生到台灣就讀大學。那時候，雖然他也有申請上新加坡的大學，但聽說「台灣是寶島」，就決定來台灣。

畢業之後，由於已習慣台灣的醫療環境，醫界也有許多學長姐，他因此決定留在台灣。

「超喜歡台灣的生活」，楊樹文表示，台灣生活很方便，有很多賣場、便利商店，很容易買到生活用品。

現年39歲的楊樹文也說，原本並沒有想到要歸化成台灣籍，直到3年前才慢慢浮現這個想法。他已在台灣落地生根，加上考量到小孩未來應該會繼續在台灣求學、就業，因此他於7月向內政部提出申請。

來台20年，從留學生到台灣女婿，再晉升正港台灣人，他跟妻子都很開心。下個月，他也將在彰化開診所。

對於政府修正「國籍法」，允許外國高級專業人才可在免喪失原有國籍情形下歸化台灣的政策，他感到非常認同。外國人才如果未來50年都會留在台灣工作，奉獻給這塊寶島，「歸化成台灣公民，我覺得很棒」。（編輯：楊玫寧）1081011