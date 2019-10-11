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新北樹林新增第2例本土登革熱 加強消毒衛教

最新更新：2019/10/11 15:51
新北市府衛生局11日公布樹林區新增第2例本土登革熱病例，市府已在周邊菜園噴灑消毒，將安排住家周圍半徑200公尺逐戶入內噴消，持續加強社區環境病媒蚊孳生源清除作業。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年10月11日
新北市府衛生局11日公布樹林區新增第2例本土登革熱病例，市府已在周邊菜園噴灑消毒，將安排住家周圍半徑200公尺逐戶入內噴消，持續加強社區環境病媒蚊孳生源清除作業。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年10月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市府衛生局今天下午表示，樹林區新增第2例本土登革熱病例，市府將安排住家周圍半徑200公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，並擴大疫情調查與監測。

衛生局今天下午發布新聞表示，今天新增的第2例本土登革熱是樹林區坡內里的62歲男性。

新聞稿表示，病患10月8日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛，當天就醫快篩檢驗為陽性，立即通報送驗後確診。

病患目前症狀緩減在家休養，相關接觸者無症狀。個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動以住家周邊為主。

經衛生局調查，個案與10月6日公布的病例，兩人都是於潛伏期間有同一個菜園活動史，依流行病學研判，兩人可能先前共同於同一風險菜園感染。

衛生局說，已完成個案住家戶內及周邊環境與風險菜園的孳清與噴消，將安排住家周圍半徑200公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，同時進行擴大疫調與健康監測，並持續加強社區環境孳生源清除與預防性噴消。（編輯：李錫璋）1081011

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