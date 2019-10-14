3天內2外送員車禍亡 勞動部：若無保險將罰業者

一名擔任美食外送平台外送員的馬姓男子10日深夜騎車在桃園區博愛路口與貨車撞擊，送醫後11日凌晨宣告傷重不治，肇事責任仍待釐清。（桃園警分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年10月11日

（中央社記者郭建伸台北14日電）國慶連假發生兩起外送員車禍事故引發外界關注。勞動部長許銘春今天表示，將先勞檢Foodpanda和Ubereats；她強調，平台業者與外送員的法律關係，不是業者說了算，「沒有保險將處罰業者」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審中高齡者及高齡者就業促進法草案，許銘春列席備詢，但因為外送員接連發生車禍，引發外界震驚，許銘春在會前及備詢時多次談及事故後續。

國慶連假期間，3天內就發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件。許銘春受訪時表示，發生兩位外送員罹災事故，勞動部感到悲痛遺憾，對於平台業者跟外送員的的法律關係，尤其是這兩家發生事故的平台業者，她已指示職安署會同地方勞檢機關檢查。

許銘春說，以目前的認定標準，是先判斷平台業者與外送員是否有人格或經濟從屬性；今天將先檢查Foodpanda和Ubereats，若有發現符合其中一項從屬性，就會認定有僱傭關係並且開罰，檢查結果出爐也會馬上對外說明。

許銘春，平台業者跟外送員的法律關係，不是業者說了算，目前已有判斷標準，將藉此要求業者。

媒體詢問，很多外送員都認為外送平台自知是高風險，但從來不保勞健保且規避風險，詢問許銘春意見。

她表示，只要是僱傭關係，「保不保都要負起責任」，若沒有保險，業者須受處罰。

許銘春在備詢時補充，台灣目前有7家外送平台業者，其中有3家自稱跟外送員屬於承攬關係，分別是Foodpanda、Ubereats和Lalamove。（編輯：林孟汝）1081014