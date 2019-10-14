更多編輯台推薦新聞：
影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快
運動

影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高
國際

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢
國際

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

3天內2外送員車禍亡 勞動部：若無保險將罰業者

最新更新：2019/10/14 12:17
一名擔任美食外送平台外送員的馬姓男子10日深夜騎車在桃園區博愛路口與貨車撞擊，送醫後11日凌晨宣告傷重不治，肇事責任仍待釐清。（桃園警分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年10月11日
一名擔任美食外送平台外送員的馬姓男子10日深夜騎車在桃園區博愛路口與貨車撞擊，送醫後11日凌晨宣告傷重不治，肇事責任仍待釐清。（桃園警分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年10月11日

（中央社記者郭建伸台北14日電）國慶連假發生兩起外送員車禍事故引發外界關注。勞動部長許銘春今天表示，將先勞檢Foodpanda和Ubereats；她強調，平台業者與外送員的法律關係，不是業者說了算，「沒有保險將處罰業者」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審中高齡者及高齡者就業促進法草案，許銘春列席備詢，但因為外送員接連發生車禍，引發外界震驚，許銘春在會前及備詢時多次談及事故後續。

國慶連假期間，3天內就發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件。許銘春受訪時表示，發生兩位外送員罹災事故，勞動部感到悲痛遺憾，對於平台業者跟外送員的的法律關係，尤其是這兩家發生事故的平台業者，她已指示職安署會同地方勞檢機關檢查。

許銘春說，以目前的認定標準，是先判斷平台業者與外送員是否有人格或經濟從屬性；今天將先檢查Foodpanda和Ubereats，若有發現符合其中一項從屬性，就會認定有僱傭關係並且開罰，檢查結果出爐也會馬上對外說明。

許銘春，平台業者跟外送員的法律關係，不是業者說了算，目前已有判斷標準，將藉此要求業者。

媒體詢問，很多外送員都認為外送平台自知是高風險，但從來不保勞健保且規避風險，詢問許銘春意見。

她表示，只要是僱傭關係，「保不保都要負起責任」，若沒有保險，業者須受處罰。

許銘春在備詢時補充，台灣目前有7家外送平台業者，其中有3家自稱跟外送員屬於承攬關係，分別是Foodpanda、Ubereats和Lalamove。（編輯：林孟汝）1081014

延伸閱讀
北市外送員遭撞命危 送醫不治急分擔家計 Foodpanda外送員拚深夜送餐遭撞亡食物外送作業安全指引出爐 派單須先風險評估外送員3天2人車禍亡 交通部：業者負安管責任外送員車禍 市議員要求北市府訂自治條例規範
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報