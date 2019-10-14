禾馨月子中心10嬰群聚感染 疑延遲通報疫情

（中央社記者陳偉婷台北14日電）疾管署今天證實，位於士林的禾馨產後護理之家出現呼吸道融合病毒群聚感染，高達10名寶寶生病，且護理之家疑延遲通報疫情。專家指出，呼吸道融合病毒易傳染，對新生兒威脅大。

有週刊報導，今年初甫於台北市士林區開幕的月子中心「禾馨產後護理之家」，出現呼吸道融合病毒群聚感染，高達10名寶寶中鏢，院方卻隱匿延遲通報，也沒有誠實告知新生兒父母。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，已掌握該月子中心在9月24日至10月4日，陸續有10名新生兒出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，經過檢驗確定為呼吸道融合病毒群聚（RSV）感染，該月子中心10月9日才通報。

羅一鈞說，目前還有3名寶寶住院治療，7名寶寶已康復回家或返回該月子中心隔離休養。

疾管署根據現場了解及媒體揭露資訊初步研判，該機構疑似延遲通報，台北市衛生局已展開追蹤調查，並要求該機構加強感控管理措施，落實洗手和環境教育。

羅一鈞說，RSV傳染性高，容易群聚感染，尤其新生兒沒有抵抗力，更容易因此生病甚至重症。

根據傳染病防治法及相關規定，機構發現傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關。

羅一鈞說，根據目前了解，該機構疑似有延遲通報疏失，依照傳染病防治法，最高可處新台幣1萬到15萬元罰鍰，將請台北市衛生局調查後裁處。

人類呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的最主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。統計發現，在台灣，每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達9成為2歲以下的嬰幼兒。

呼吸道融合病毒治療有棘手之處，因病程進展相當快速，只需2、3天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎，甚至也可能造成呼吸功能衰竭或死亡。根據目前統計，5歲以下孩童感染呼吸道融合病毒有5%至10%會轉為重症，死亡率約1%。

禾馨士林產後護理之家則發出聲明表示，機構在掌握新生兒需加強注意時，隨即請新生兒科醫師進行診斷及治療，除症狀篩檢，也針對嬰兒及護理人員進行RSV及流感快篩，陽性者予以隔離，同時確實做好隔離、分區照護的感染管制措施，並依作業流程及規定向衛生單位通報。

聲明指出，此次感染據初步研判，雖非機構因素所造成，但內部均已加強個別感染後續專業處理。（編輯：張雅淨）1081014