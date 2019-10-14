許銘春：平台業者應替外送員投保 並負擔保費

外送員車禍事故引發外界關注，勞動部長許銘春14日表示，將先勞檢foodpanda和UberEats，強調平台業者與外送員的法律關係不是業者說了算，「沒有保險將處罰業者」。中央社記者施宗暉攝 108年10月14日

（中央社記者郭建伸台北14日電）平台業者與外送員目前尚未認定是僱傭或承攬關係，若屬承攬關係，勞動部擬要求業者加保商業保險。勞動部長許銘春今天在立法院備詢時表示，保費應由業者負擔。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審中高齡者及高齡者就業促進法草案，許銘春應邀備詢，但因為國慶連假發生兩起外送員車禍，朝野立委多就此議題質詢許銘春。

民進黨立委林俊憲質詢時問，零工經濟到底是僱傭還是承攬，世界各國都面臨這個問題；但平台業者反映都很一致，例如Uber只要認定是僱傭關係就會提起行政訴訟，讓政府的認定陷入冗長的法律程序。

許銘春在稍早備詢時答覆，如果認定屬於承攬關係，勞動部將要求業者替外送員加保商業保險。

對此，林俊憲追問，保費問題可能牽涉到業者、外送員及消費者三方，很有可能提高的成本會轉嫁給消費者，詢問該由誰來吸收保費？

許銘春表示，基本上是由業者負擔保費。

林俊憲也詢問許銘春，有沒有叫過外送食物？許銘春說，她沒用過，如果剛好回家就會自己買食物。（編輯：蘇志宗）1081014