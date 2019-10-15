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NCC介入調處不成功 北都再陷斷訊危機

最新更新：2019/10/15 20:18

（中央社記者吳柏緯台北15日電）雖然NCC積極介入調處北都與頻道代理商的授權費爭議，然而今天下午的調處再度無法取得共識。由於調處已經確定不成立，北都的5.2萬戶收視戶，可能再度面臨斷訊危機。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從9月開始就深陷斷訊危機之中，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）積極介入，但仍在10月初發生2次短暫的斷訊情形。

今天下午，NCC再度邀集業者到會內調處，盼能盡速解決爭議。不過稍早傳出，雙方仍對授權費持不同意見，因此會中無法得到共識，調處正式宣告不成立。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟證實雙方調處不成立，不過他強調，站在NCC的立場仍希望雙方能夠持續協商。如果協商不成立而必須以其他頻道代替斷訊頻道，有線電視業者須依規定提出營運計畫變更，並由NCC審核通過。

北都發言人周良璟告訴中央社記者，雙方確實因授權條件談不攏而破局，至於北都後續要如何處理可能發生的斷訊潮，仍需端看頻道代理商的態度，明天可能會有進一步消息。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶，經營區域為全台北市。

至於3家頻道代理商握有的頻道共計22個，包括由大享代理的東森（電影、綜合、新聞、財經新聞、幼幼、洋片、戲劇）、緯來（體育、日本台、電影台、綜合、戲劇、育樂台）；以及浩鳴代理的龍祥電影、Z頻道；優視代理的衛視（中文台、電影台、西片台、合家歡）、MOMO親子台、國家地理頻道、FOX頻道。（編輯：黃國倫）1081015

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