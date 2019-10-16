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台電綠動攝影比賽最後衝刺 總獎金11萬

最新更新：2019/10/16 14:29

（中央社記者廖禹揚台北16日電）台電「綠動隨手拍」攝影比賽徵稿進入倒數計時階段，今年以「綠色家園」為主題，祭出總獎金新台幣11萬元，只要拍下生活中的環境友善行動，就有機會爭取第一名1.6萬元獎金。

為傳播實踐低碳永續、綠色生活理念，台電自2016年起舉辦「台電綠動隨手拍攝影比賽」，前兩屆共選出40名得獎者，並發出新台幣14萬元獎金。獲獎作品包括矗立於高美濕地的陸域風機，草原中戴斗笠、披蓑衣的鐵武士電塔等。

台電今天發布新聞稿表示，今年徵稿期限至10月21日截止，目前已有200件投稿作品，競爭漸趨白熱化。今年主題為「綠色家園」，希望民眾能用鏡頭捕捉生活中綠美化、淨灘（山）、掃街、廢棄物回收再利用、無車日、節能減塑、綠建築、保育物種、環保社區等環境友善行動。

台電說明，這次攝影比賽分「台電同仁」及「一般民眾」兩組，將邀攝影及環保領域專家，選出各組前10名進行網路票選，民眾可於10月31至12月2日到台電綠網投票，票選前三名分別可獲得1.6萬、1萬及5000元獎金，7名佳作可得2000元，以及1名人氣獎可獲1500元。

參與投票民眾也能參加抽獎，預計抽出投票幸運獎800元禮金10名；並將從透過FB、Line、Twitter等社群軟體分享票選活動訊息者中抽出15名贈送600元禮金。台電將於12月10日公布得獎名單，並將得獎作品用於推廣友善環境，預計明年4月起將在台電人文藝廊展出。

此外，台電也舉辦吉祥物命名活動，只要在10月21日前投票就可抽折疊腳踏車、不鏽鋼快煮壺及超商禮券，共27個中獎名額；分享票選活動也可抽200元超商禮券。活動詳情可參考台電綠網（https://greennet.taipower.com.tw）。（編輯：謝佳珍）1081016

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