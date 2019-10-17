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油價終止連3降 汽柴油估21日起小漲1角

最新更新：2019/10/17 10:49
受到國際油價影響，依照油價公式，預估汽、柴油價格自21日起每公升將小漲新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升27.8元，終結連3降。（中央社檔案照片）
受到國際油價影響，依照油價公式，預估汽、柴油價格自21日起每公升將小漲新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升27.8元，終結連3降。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）受到國際油價影響，依照油價公式，預估汽、柴油價格自21日起每公升將小漲新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升27.8元，終結連3降，實際價格以中油20日中午公布為準。

油價連續3週調降，汽油累積跌幅達1.1元，不過，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估21日起汽、柴油每公升約各調漲0.1元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元，實際零售價格以中油20日中午公布為準。

美中貿易戰露出曙光，美國與中國達成部分貿易協議，以及伊朗油輪疑於紅海遭到攻擊，加上石油輸出國家組織（OPEC）和結盟產油國12月將繼續抑制供應量，帶動國際油價上揚。

根據中油官網，累算至10月16日的7D3B週均價為59.38美元，較上週58.79上漲0.59美元；新台幣兌美元匯率30.676元，較上週30.865升值0.189元。（編輯：鄭雪文）1081017

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