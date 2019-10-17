新北樹林登革熱群聚再添一人 曾在菜園遭蚊叮

疾管署17日宣布新北市樹林區再新增一名登革熱個案，是名70多歲男性，近期未出國也沒有出現症狀，主要是15日衛生單位針對先前個案接觸者進行採檢時驗出登革熱抗體陽性，16日晚間確診。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

（中央社記者張茗喧台北17日電）新北市樹林區登革熱群聚疫情延燒，疾管署今天宣布再新增一名個案，患者完全沒有任何症狀，是在相關接觸者採檢後才被揪出，是這起群聚案件的第5名確診個案。

衛生福利部疾病管制署以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，個案是家住新北市樹林區彭厝里70多歲男性，近期未出國也沒有出現症狀，主要是15日衛生單位針對先前個案接觸者進行採檢時驗出登革熱抗體陽性，昨天晚間確診。

羅一鈞指出，個案平時活動地以樹林區彭厝里住家及坡內里高風險菜園為主，每天清晨及傍晚幾乎都會前往菜園活動，男子也自述曾在菜園被蚊子叮咬過，研判在該菜園感染的可能性較高，為該菜園群聚第5名確診個案。

羅一鈞表示，登革熱感染者約有7成沒有症狀，以該名男子為例，檢驗發現登革熱抗體陽性，但測無病毒量，推測遭叮咬已超過14天以上，應該是在9月下旬感染，其同住接觸者目前皆無疑似症狀。

根據疾管署統計，今年截至目前國內累計99例本土登革熱病例，包括高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例；另有422例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以越南、泰國、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署呼籲，近日北部地區受東北風影響降雨機會增加，民眾應加強落實雨後環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施，如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。（編輯：張雅淨）1081017