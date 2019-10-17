新北樹林登革熱群聚再添一人 曾在菜園遭蚊叮
最新更新：2019/10/17 16:22
疾管署17日宣布新北市樹林區再新增一名登革熱個案，是名70多歲男性，近期未出國也沒有出現症狀，主要是15日衛生單位針對先前個案接觸者進行採檢時驗出登革熱抗體陽性，16日晚間確診。（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（中央社記者張茗喧台北17日電）新北市樹林區登革熱群聚疫情延燒，疾管署今天宣布再新增一名個案，患者完全沒有任何症狀，是在相關接觸者採檢後才被揪出，是這起群聚案件的第5名確診個案。
衛生福利部疾病管制署以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，個案是家住新北市樹林區彭厝里70多歲男性，近期未出國也沒有出現症狀，主要是15日衛生單位針對先前個案接觸者進行採檢時驗出登革熱抗體陽性，昨天晚間確診。
羅一鈞指出，個案平時活動地以樹林區彭厝里住家及坡內里高風險菜園為主，每天清晨及傍晚幾乎都會前往菜園活動，男子也自述曾在菜園被蚊子叮咬過，研判在該菜園感染的可能性較高，為該菜園群聚第5名確診個案。
羅一鈞表示，登革熱感染者約有7成沒有症狀，以該名男子為例，檢驗發現登革熱抗體陽性，但測無病毒量，推測遭叮咬已超過14天以上，應該是在9月下旬感染，其同住接觸者目前皆無疑似症狀。
根據疾管署統計，今年截至目前國內累計99例本土登革熱病例，包括高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例；另有422例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以越南、泰國、柬埔寨及菲律賓為多。
疾管署呼籲，近日北部地區受東北風影響降雨機會增加，民眾應加強落實雨後環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施，如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。（編輯：張雅淨）1081017
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
登革熱第二型跟第三型較易引發登革熱出血熱與重症病例，台灣以第二型造成的流行最為嚴重。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署、科技部
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