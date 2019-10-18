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減少停電受困 內政部：新電梯須能復歸最近樓層

最新更新：2019/10/18 13:33

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）為減少停電時民眾受困電梯的狀況，內政部今天表示，已通過「建築技術規則」修正草案，未來將強制新電梯設置停電復歸就近樓層的裝置，讓民眾搭電梯時能更安心。

內政部今天發布新聞稿表示，民國106年8月15日全台大停電，造成多起民眾受困電梯，經過討論研商，提出這次「建築技術規則」修正草案。

內政部表示，「建築技術規則」修正草案於昨天部務會報通過，未來新設置的電梯，將要求應設有停電復歸就近樓層的裝置，以避免停電造成人員受困電梯。

此外，內政部指出，為提升行政效率，這次也簡化建照審查流程，未來超高層、大規模建築物及與地下公共運輸系統相連接的地下建築物，其中防火避難綜合檢討報告書經內政部指定的專業機構評定後，即送地方主管建築機關，核發建造執照，免再向內政部申請認可。

內政部表示，這次也同步檢討，將建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，回歸整體都市計畫與區域計畫來規範，未來申請案如經直轄市、縣（市）政府土地使用、交通影響評估、防災等事項審議同意者，得不受建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，以加速建築物興建或改建。（編輯：蘇志宗）1081018

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