HBO等7頻道擬斷訊 NCC再介入調處拆彈

頻道代理商永鑫原預計10月21日起不提供HBO、Fox Sports及CN卡通頻道等7個頻道節目內容訊號。NCC緊急介入調處後，暫緩斷線危機。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏、吳柏緯台北23日電）斷訊風波頻傳，永鑫頻道代理商已對全國、北都發出通知，擬不提供HBO、Cinemax、CNN及CN卡通頻道等7個頻道節目內容訊號，但NCC緊急介入調處，暫緩斷線危機。

近期市場「斷訊」風波頻傳，繼去年民視與TBC下架爭議，今年6月Eleven Sport從大豐有線電視下架風波之後，有線電視系統業者北都與頻道代理商大享、優視與浩鳴3家代理商協商不成的斷訊事件也陸續引爆，國家通訊傳播委員會（NCC）如臨大敵，近期忙著「拆彈」。

市場消息再傳出，代理HBO等7個知名境外頻道的永鑫頻道代理商，已對全國、北都發出通知，由於雙方對MG（行政區用戶數）條件的落差持續僵持不下，談判不成，永鑫原先預計在10月21日起不提供HBO、Cinemax、Fox Sports、Fox Sports2、CNN及CN卡通頻道等7個頻道節目內容訊號。

然而，時至23日，斷訊並未發生，永鑫無奈表示，並非協商有成，而是國家通訊傳播委員會（NCC）緊急在17日口頭告知「接獲北都調處案」，並要求不得斷訊，隨後才在18日下班前將北都及全國數位申請緊急調處錄案函文送至。產業人士，質疑NCC為防堵斷訊、為不付錢的有線電視業者護航，連調處時間都還沒定案，就先要求不能斷訊。

產業人士私下表示，雖有聲音主張，新進系統台業者若無主流頻道，將難以和其他對手競爭，但打個比方來說，「供應商生產了產品，和超商談不攏售價，難道還非得用不合理的價格上架銷售不可嗎？」也有業界人士比喻「手機沒繳錢，下個月就斷訊，但系統台積欠超過20個月的費用，卻還不准斷訊」，質疑這到底是什麼道理？

按照現行法規，NCC面對這類的爭議時，只能用「有線廣播電視法」的規定進行調處，但即便調處不成功，後續沒有任何的措施約束業者。

整體而言，產業人士認為，斷訊並非壞事，是回歸商業機制的體現，反映出產業低價競爭的不健康生態，也許還能成為打破僵局的契機，讓低價搶市的系統台不再受主管機關「不得斷訊」的潛規則庇蔭、停止惡性循環、把餅做大，才是業者和主管機關該思考的方向。

針對「斷訊」風波，NCC說明，日前確實已經收到並且受理有線電視業者北都所提，與頻道代理商永鑫的調處案件，將在內部行政程序處理完後，進行調處。

NCC指出，由於NCC受理調處申請時，時間已逼近永鑫預計斷訊的21日，因此發函給北都與永鑫說明進度。NCC說明，按照過往調處程序的默契，在調處期間不得斷訊。（編輯：楊凱翔）1081023