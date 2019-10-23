減肥單靠節食恐流失肌肉 國健署教正確觀念

國健署指出僅靠節食減肥反而減掉肌肉，增加復胖風險，建議應搭配適當運動效果較好。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北23日電）現代人多坐、少動加上飲食不正常，驚覺發福時往往僅靠節食減肥，反而減掉肌肉而非脂肪，增加復胖風險。國健署建議，應以節食搭配適當運動，維持身體肌肉量，減肥效果較好。

衛生福利部國民健康署在「保健闢謠」專區發文指出，不正確的減脂方式容易連肌肉都一併流失，例如單單節食不運動，不只會減去肌肉，還會使基礎代謝率下降，反而更容易復胖，減脂過程必須兼顧蛋白質的生成，才能達到減脂而不減肌肉的效果。

國健署指出，飲食方面不是不吃就好，而是要攝取足夠蛋白質，每天每公斤需1.6至2.2克蛋白質，例如肉類、豆類、乾果、乳品、蛋類等，都可幫助肌肉成長；夜間則應減少碳水化合物的攝取，減少身體儲存脂肪的機會。

除了飲食控制外，肌力與阻力訓練更能使肌肉召集第二型肌纖維，可維持、甚至增加肌肉量，也能增加生長激素與睪固酮，有助於肌肉儲存與生長，才能達到減肥效果。

此外，國健署也強調，由於生長激素在睡眠時達到高峰，有助肌肉合成，因此充足的睡眠對於減肥也相當重要，不可忽視。（編輯：張雅淨）1081023