小孩3歲講話臭奶呆 醫師：語言發展送醫評估

（中央社記者張榮祥台南24日電）「寶寶快2歲了，還不會講話，這是語言發展遲緩嗎」。衛福部台南醫院新化分院復健科醫師王瀅瑄今天表示，語言發展是個複雜的過程，父母若無法判斷，應將小孩送醫評估治療。

「孩子3歲了，講話還臭奶呆，阿公都叫成阿東，需要治療嗎」、「幼兒園老師建議帶小孩檢查語言功能，小孩的阿公卻說是大雞慢啼，到底要不要帶孩子就醫」，這些都是父母對小孩語言發展過程間的疑問。

王瀅瑄指出，語言發展是一個十分複雜的過程，受到很多因素影響，從遺傳、環境、接觸的語言種類、口腔運動功能到個人氣質等，都和孩子語言發展息息相關。

一般而言，1歲孩子已有明顯的溝通意圖，會用手勢表達、會自己玩聲音，叫他的名字有反應；2歲能說50個左右的詞彙及短句，可以聽得懂兩步驟指令；3歲已能使用句子，多數人聽得懂孩子的話；5歲可以簡單描述一件事，咬字發音也大致清楚。

王瀅瑄表示，若家長還是不知道小孩有無語言發展問題，應直接就醫，若需要進一步評估治療，再安排語言治療的療程，語言治療師會依孩子狀況，提供家長衛教或排定後續療程。

不過，語言治療是一個較新的學科，王瀅瑄說，目前全台僅有6所大學設有語言治療與聽力學系，中山醫學大學最早於83學年度設立，但語言治療師的人數比起需要治療的人，實在是數量懸殊。

以台南市來說，語言治療師多集中在永康區、東區、中西區及北區，其次是新營區、柳營區、麻豆區和安南區，台南市東半部的玉井區、新化區、南化區、楠西區、左鎮區等，直到去年底台南醫院新化分院成立語言治療室後，才有第一位在醫療機構服務的語言治療師。（編輯：李錫璋）1081024