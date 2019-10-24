淘寶在台落地 投審會：若違法最重可處撤資

新電商平台「淘寶台灣」23日正式在台上線，針對是否違法的疑慮，經濟部投審會回應，已跟相關機關調閱資料，若背後有陸資問題，一定依法處理。中央社記者吳家豪攝 108年10月23日

（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委余宛如今天質疑阿里巴巴授權英商在台經營淘寶台灣是否違法，也擔心台灣電商產業極可能陷入，猶如中國對台灣旅遊業「養套殺」的模式，變成中國對台經濟可以操控的對象。

經濟部投資審議委員會副執行秘書楊淑玲說，已跟相關機關調閱資料，若背後有陸資問題，一定依法處理；如果發現台灣淘寶分公司確實有經營未經許可的業務範圍，會依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第93條之1條文進行查處，最重可處撤資。

中國電商龍頭阿里巴巴集團旗下平台「淘寶台灣」昨天正式上線，透過品牌授權給克雷達台灣分公司經營；根據經濟部公司登記網站的資料，英商克雷達投資有限公司台灣分公司於今年7月4日核准登記。

對此，余宛如今天在立法院召開「淘寶台灣掏空台灣？中國電商養套殺手段大揭密」記者會，楊淑玲受邀出席。

余宛如質疑，淘寶在去年公開宣佈以中資身份「香港商淘寶國際展覽產業聯盟有限公司」取得經濟部執照，為何還要將淘寶電商平台另外指定授權一個忽然出現的英商在台分公司營運，這到底在規避什麼。

她也說，淘寶以超強的物流集貨能力，推出「跨境供銷」開店模式，可從掌控貨源控制賣家，猶如重製中國對台灣旅遊業「養套殺」的模式，這個問題不可不重視，而政府單位對於中資審查機制一定要加快調整，以及調查是否有無不公平競爭。

記者會上，楊淑玲被問到本案是否有規避法規與監管等問題。她說，今天已跟相關機關調閱英商克雷達的相關資料，若背後有相關陸資問題，一定會依法處理。

楊淑玲表示，針對淘寶部分，去年核准它來台設分公司，但陸資因為營業項目受到正面表列限制，因此會進一步釐清，今天的業務行為是不是有超過經營許可的業務範圍，也會去了解淘寶與克雷達之間的商業模式及合作關係，是否有違反相關規定。

楊淑玲也說，事實面部分也要進一步調查判斷，包括授權者到底是淘寶台灣分公司還是阿里巴巴，如果台灣淘寶分公司確實有經營未經許可的業務範圍，會依照兩岸人民關係條例第93條之1條文進行查處，最重可處撤資。（編輯：楊凱翔）1081024