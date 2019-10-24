老鼠學開迷你車心情更放鬆 或有助精神疾病治療

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）成功利用飼料訓練老鼠駕駛小車的科學家表示，這項學習任務讓這些小囓齒動物降低壓力，此研究發現可能有助於未來開發出心理疾病的嶄新非藥物療法。

里契蒙大學（University of Richmond）的研究報告資深作者藍柏特（Kelly Lambert）今天告訴法新社，這項研究不只提升科學家對老鼠大腦精細程度的了解，有朝一日還可能協助開發出心理疾病的嶄新非藥物療法。

藍柏特表示，她長久以來一直對神經可塑性深感興趣，想知道大腦回應經驗及挑戰會如何改變，特別想研究在實驗室跟在更自然「豐富」環境飼養老鼠的表現差異。

她與同僚改造機械車元件，加上透明塑膠食物罐做成的駕駛艙及鋁製底盤，再用銅線橫穿過車廂前面，形成左、中、右3條桿。老鼠踏上鋁製底盤並觸碰銅線後，會完成電流迴路，車子就會按照老鼠選擇的方向移動。

研究小組在幾個月時間內，訓練17隻老鼠在150公分長、60公分寬的壓克力箱中駕車，讓研究人員確定的確能夠教導老鼠駕車往前進，也能教導牠們更複雜的駕駛模式。

如同她所預期，藍柏特發現，在「豐富環境」飼養的老鼠，表現得比實驗室對照老鼠要好得多，但令她驚訝的是「表現好得太多」。

研究人員在實驗後採集這些老鼠的排泄物，檢測內含的壓力荷爾蒙「皮質醇」以及抗壓荷爾蒙「脫氫異雄固酮」（DHEA）。所有接受訓練老鼠的抗壓荷爾蒙濃度較高，代表牠們呈現更放鬆狀態，可能跟學會新技能的滿足程度有關，這種感覺類似人類的「自我效能」與「意志力」。

而且，相較於搭乘人類操控小車的乘客老鼠，會自己駕車老鼠的抗壓荷爾蒙濃度更高，意味牠們比較沒有壓力。

藍柏特的最大收穫是，這項研究可能為心理疾病患者打開嶄新治療途徑。她說：「思覺失調症與憂鬱症無法治癒，我們落後了，需要趕上，而我認為，我們必須檢視不同動物模式以及不同種類任務，並真正重視行為可以改變人體神經化學。」（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）1081024