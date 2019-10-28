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中火排廢超標遭重罰
台中火力發電廠9月被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府10月28日召開記者會表示，中火已多次排放水檢測違規，市府決定3處排放口違規各裁罰新台幣2000萬元，共計6000萬元罰鍰。
中火排廢超標遭重罰
新聞專題
中火排廢超標遭重罰2/9

中火水污染遭罰6000萬 市府：再違規不排除停工

最新更新：2019/10/28 12:59
台中市環保局查獲台中火力發電廠放流水「硼」超標，今年9月與10月兩次到中火污水放流口採樣送驗。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月28日
台中市環保局查獲台中火力發電廠放流水「硼」超標，今年9月與10月兩次到中火污水放流口採樣送驗。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年10月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府今天裁罰史上最高新台幣6000萬元罰鍰。環保局說，改善期滿後市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

台中市環保局於今年9月19日針對中火5-8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升達121毫克，遠超出標準的5毫克24倍，中火本月21日提送陳述意見書說明，表示已加速設置廢水處理設備，預計12月可全面改善完成。

台中市環保局長吳志超與新聞局長黃國瑋今天召開記者會，宣布針對中火3處排放口違規，分別開罰最高2000萬元，重罰共計6000萬元罰鍰，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

黃國瑋指出，9月19日抽查中火5到8號機組放流水，硼濃度超過標準值24倍，本月24日再抽驗1-4、9-10號機組兩處放流水，竟發現「硼」濃度每公升高達134毫克、141毫克，分別超標26、28倍，今年就查獲7次放流水超標。

吳志超說，市府限期中火11月15日前提出改善計畫書，並於12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，污染濃度不得高於前次抽驗數值，改善期滿後則須符合放流水法定標準，市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

媒體提問中火已違規多次「市府為何至今仍未做出停工處分？」黃國偉說，針對台電的陳述意見書，台電認為今年12月可望全面改善水污染，距離現在只剩下1個多月，市府非常務實的希望可以改善與解決問題，而不是對抗中央，所以給台電一個機會，希望可以逐步改善，未來會確實查驗。

至於市府未給中火1-4、9-10號機組，兩處放流水違規陳述意見。吳志超說，對於5-8號機組已經知道超標，也預期其他放流口也超標，經過採樣也證實超標，在行政程序法中，對於已經相當客觀的事實，就不需要給予陳述意見，超標事實也已經無法改變，因此予以開罰。（編輯：黃世雅）1081028

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