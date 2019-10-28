防齲齒 衛福部擬開放學校營養午餐加氟鹽

（中央社記者陳偉婷台北28日電）衛福部今天預告修正氟鹽使用範圍，除原訂的家用外，也開放校園供餐使用，盼降學童齲齒率。毒物專家提醒，若已長期攝食氟鹽，就不需吃氟錠，以免氟化物過量。

衛生福利部上午預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，草案修正氟化鉀及氟化鈉的使用範圍及限量標準，除開放校園供餐使用，也放寬使用限制，不再侷限1000公克以下的包裝。草案將進行為期60天的預告評論期。

食藥署專門委員林旭陽受訪時表示，放寬氟鹽使用範圍對國人健康有幫助，目前較無反對意見，待預告期過，新制最快12月就能上路。

心理及口腔健康司科長王鵬豪上午接受中央社記者採訪時表示，世界衛生組織建議，預防齲齒應以長期口服吸收2種局部使用的氟化物交互使用。長期口服可用含氟自來水、氟鹽；局部使用則是塗氟、含氟漱口水及牙膏。

王鵬豪說，如美國、香港都使用含氟自來水，有效降低學童齲齒率，而台灣則從2016年開放氟鹽上市。不過，因多數家庭都吃外食，現行僅開放氟鹽只能在家庭使用，預防齲齒效果有限，經專家會議討論後，決定放寬到校園營養午餐使用。但並非強制使用，而是學校可自行決定是否在營養午餐使用氟鹽。

考量國人攝食習慣，目前氟鹽用量以氟離子限量200ppm以下。王鵬豪表示，低劑量的氟鹽可讓口水中有淡淡的氟離子，長期接觸牙齒而產生保護作用。一般建議是每天3餐都依正常使用習慣攝取氟鹽，即可達到效果。就算開放學校營養午餐使用氟鹽，也不會有氟化物攝取過量的問題。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌接受中央社記者採訪表示，台灣學童的蛀牙問題確實嚴重，而氟鹽或含氟自來水也有防治效果。但氟化物如果攝取過量，仍會造成健康危害，若要開放學校營養午餐使用，必須做好風險溝通和資訊公開，且應給家長、小孩選擇權。

楊振昌說，氟化物若攝取過量，可能造成牙齒有薄斑，有些研究提到會影響到骨頭健康，也有研究指出，水中若有過量的氟化物，可能有影響智力發展的風險。

不過，楊振昌也說，如果以現有標準及國人攝食習慣，開放營養午餐使用氟鹽不會有氟化物攝取過多問題。但額外攝取氟錠者則有過量疑慮，如果已長期攝食氟鹽，應停用氟錠。（編輯：張雅淨）1081028