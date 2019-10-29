小朋友落枕頭歪歪 毛巾牽引舒緩疼痛

落枕不分老少，一名小朋友因嚴重落枕疼痛，頭歪一邊，嘗試民俗療法卻沒改善，直到赴大林慈濟醫院復健科就診，物理治療師鄭翔瑋運用毛巾牽引治療，才協助小朋友舒緩疼痛。（黃小娟提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月29日

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）落枕不分老少，一名小朋友因嚴重落枕疼痛頭歪一邊，嘗試民俗療法並沒改善，至復健科就醫後，物理治療師藉由毛巾的牽引，舒緩疼痛，頭才擺正。

患者吳小弟弟的媽媽說，小朋友可能前一天玩太嗨，隔天早上一起床，頭就歪一邊，雖然想把頭扳正，但因為會痛，馬上又歪回去，嘗試民俗療法，還是沒有復原，找復健科醫師看診，經過物理治療師的治療，終於改善孩子頸部的疼痛。

大林慈濟醫院復健科物理治療師鄭翔瑋指出，落枕是由於同一個姿勢維持太久，造成椎間盤壓力不平衡與頸部肌肉出現保護性收縮所導致，不論大人小孩都會發生。

鄭翔瑋表示，他幫吳小弟弟治療落枕時，先讓他躺在床上，準備一條毛巾對折，兩手抓住兩端，靠在頸部協助頭部轉動，每回約做10至15次，1天做3回，幫助他椎間盤復位，這樣的治療過程緩和，小朋友不會抗拒。落枕的患者也可以自己拿毛巾，用同樣的方式來舒緩症狀。

鄭翔瑋說，若是發生急性落枕時，可能痛到沒辦法從床上起來或躺下，準備二條浴巾，捲像春捲一樣，做成自製頸圈，套在脖子上用手拉住，輔助起床或躺下的動作，可減輕疼痛。

民眾習慣落枕時採民俗療法，鄭翔瑋指出，有時候因治療過程速度比較快，讓肌肉呈現保護性反射，會更不舒服，建議先就醫。

鄭翔瑋說，要預防落枕，就是同一個姿勢不要維持太久，常見腰椎「閃到」或頸椎卡住，都是這樣造成的，即使是再正確的姿勢，維持太久也會是不好的姿勢。（編輯：林沂鋒）1081029