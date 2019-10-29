研究：每天光照1小時 失智長輩精神症狀降66%

陽明大學最新研究發現，每天以特定光照1小時，不僅長輩總睡眠時間增加2小時，精神症狀更降低66%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北29日電）失智長者受疾病影響，一過黃昏容易出現神經、精神症狀，晚上也常睡不好。陽明大學最新研究發現，每天以特定光照1小時，不僅長輩總睡眠時間增加2小時，精神症狀更降低66%。

陽明大學今天透過新聞稿公布這項研究成果，主持這項研究的陽明大學護理學院院長劉影梅表示，許多高齡長者有夜眠中斷或失眠的困擾，長者的日夜節律週期紊亂，不只影響到睡眠，也會影響到內分泌失調導致糖尿病、高血壓等代謝疾病。

劉影梅說，光線會影響褪黑激素分泌，白天如果能有充足的光照，可以減少白天褪黑激素分泌及增加血清素分泌，提升長者活動力、愉快感；近年許多研究發現，光照與人類健康有關，包含失眠、近視、肥胖、憂鬱、譫妄、乳癌等健康問題都與光照關係密切。

陽明大學研究團隊找來15名失智、失智前期老人，利用智慧光照模擬太陽光的變化，發現這些老人只要在特定光照環境下進行1小時團體活動，持續5週後，失智長者每天總睡眠時間從5小時28分鐘增加到7小時13分鐘，夜間醒來的次數也從一天5.8次降低到4.9次，夜間輾轉難眠總時間從原本的3小時55分鐘，降低到2小時23分鐘，大幅提升睡眠效率及品質。

劉影梅指出，大部分老人家因身體退化，本來就容易睡不好，但失智長者因疾病關係，睡眠問題更嚴重，俗稱「黃昏症候群」，每當黃昏過後會容易出現神經、精神症狀，例如被害妄想症、失去定向感、發出奇怪聲音等，而且越晚越嚴重，使照顧者精神飽受煎熬。

劉影梅說，利用光照不僅能讓失智長輩睡得更好，對於神經、精神症狀也有極大改善，實驗5週過後，失智長者憂鬱、遊走、精神病症狀、不寧腿等睡眠干擾等大幅降低66%。

她解釋，之所以能達到這樣的效果，主要是光照能喚醒失智長輩的身體，促進交感神經作用並分泌血清素，讓精神、專注力都更好，14小時過後，這些血清素會漸漸轉變為褪黑激素，幫助長輩睡眠，連帶改善神經、精神症狀。

劉影梅指出，由於高齡長者多數處於室內環境，缺乏日夜變化的感知能力，常常白天睡太多，晚上自然睡不著，照射模擬的太陽光能讓長者維持規律生活脈動及睡眠週期，減少產生錯亂時空記憶。

不過，劉影梅也表示，國外已有光照研究，但目前對於光照的介入處方分歧頗大，也沒有針對不同目的提供不同處方，例如劑量、頻率、強度、時間、波長與色溫類型，未來將如何應用在臨床仍需更多研究證據以及醫師專業建議。

劉影梅建議，老人家起床後盡量出門曬點太陽，白天多讓室內保持明亮，傍晚可將燈光換為溫暖的黃光，有助身體感知晝夜變化。（編輯：張芷瑄）1081029