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網傳中國搶流感疫苗 疾管署：公費疫苗11/15如期開打

最新更新：2019/10/29 18:35
近期網路社群媒體間流傳「剛剛衛生所聽到的消息，公費流感無法如期在11月15日開打，甚至會延後1個月。衛生福利部疾病管制署29日傍晚發布新聞稿駁斥謠言。（疾管署提供）
近期網路社群媒體間流傳「剛剛衛生所聽到的消息，公費流感無法如期在11月15日開打，甚至會延後1個月。衛生福利部疾病管制署29日傍晚發布新聞稿駁斥謠言。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北29日電）近期網路社群流傳，疑因中國搶走疫苗，公費流感疫苗無法如期開打；疾管署副署長羅一鈞今天說，這是不實謠言，公費流感疫苗會如期開打，絕無受中國影響情形，民眾勿亂傳訊息。

近期網路社群媒體間流傳「剛剛衛生所聽到的消息，公費流感無法如期在11月15日開打，甚至會延後1個月。據說疫苗被中國搶走，公費自費都會被影響到」等訊息。

衛生福利部疾病管制署傍晚發布新聞稿駁斥謠言。

羅一鈞受訪表示，台灣公費流感疫苗接種計畫進度正常，如期於11月15日起分批開打，絕無「接種時程再延遲1個月」或「疫苗被中國搶走」情形，謠言實屬荒謬。

羅一鈞說，中國流感疫苗大部分自製自用，不會影響台灣公費流感疫苗進口或延誤開打時程。

羅一鈞表示，以衛生所名義散布不實訊息會擾亂民心，嚴重影響社會安全，請民眾不要轉傳謠言。

社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1081029

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