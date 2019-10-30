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北市夜市必吃美食票選出爐 烤魷魚肉羹臭豆腐上榜

最新更新：2019/10/30 16:50
台北市市場處30日公布「2019台北夜市打牙祭」10大必吃美食票選結果，生煎包、臭豆腐、蚵仔煎和肉羹湯等都上榜。（圖取自台北市市場處網頁www.tcma.gov.taipei）
台北市市場處30日公布「2019台北夜市打牙祭」10大必吃美食票選結果，生煎包、臭豆腐、蚵仔煎和肉羹湯等都上榜。（圖取自台北市市場處網頁www.tcma.gov.taipei）

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市市場處今天公布「2019台北夜市打牙祭」10大必吃美食票選結果，像是生煎包、臭豆腐、蚵仔煎、肉羹湯等都上榜，此外，11月16日將邀請樂團到寧夏夜市開演唱會。

台北市政府市場處召開記者會，副處長汪昭華表示，日前邀請民眾至「台北好市發聲」臉書（Facebook）粉絲團票選出6處夜市10大必吃美食，經統計後，上榜包含寧夏夜市臭豆腐、烤魷魚；延三夜市蚵仔煎、高麗菜飯；廣州街夜市牛排；華西街夜市肉羹湯；南機場夜市高麗菜生煎包、山內雞肉飯；臨江夜市蚵仔煎、生煎包。

市場處表示，2019台北夜市打牙祭將在11月16日邀請搖滾樂團到寧夏夜市舉行「搖滾寧夏」音樂表演，23日找網紅到延三夜市與民眾逛夜市，民眾當天還有機會獲取驚喜刮刮卡。

市場處指出，民眾持刮刮卡至延三夜市、華西街夜市、廣州街夜市、寧夏夜市、南機場夜市等夜市消費，即可享最高新台幣50元折扣，數量有限，歡迎踴躍參與，相關活動可上「台北好市發聲」臉書粉絲團查詢。（編輯：方沛清）1081030

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