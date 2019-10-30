疾管署限量傳染病擬人桌曆 暗藏防疫密碼

（中央社記者陳偉婷台北30日電）疾管署疾病擬人企劃將傳染病化身高、帥、美、萌等各種角色，不僅引起台灣網友關注，也紅到日本。疾管署趁勢推出疾病擬人防疫桌曆，將開放預購，讓防疫觀念深入人心。

「這些雞，掰了？禽流感進化成新型A流。看不到臉，帥氣又迷人的反派角色」，衛生福利部疾病管制署「超疾編」在民國107年11月中旬推出DISEASE（疾病）創刊號，封面主角是戴著鳥嘴面具、散發邪氣，肩上站著鳥靈的「帥男」新型A流。

疾病擬人企劃後續又推出登革熱、流感、腸病毒、百日咳、肺結核、恙蟲病、麻疹、日本腦炎、狂犬病、水痘及帶狀疱疹、病毒性腸胃炎及公衛少女「白靜」等角色，每一張海報都暗藏防疫密碼。

美魔女「登革熱」裸背上有一對小翅膀，手上拿著一朵有毒的紫花曼陀羅，象徵登革熱是致命的傳染病、不可輕忽。日本腦炎則以3人女團呈現，團員名稱分別叫Three（三）、環、Shiro（白），對應日腦主要病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，Three的耳環樣式外型源自黃病毒外型，服飾及頭上的面具也融入3種蚊子的特徵。

狂犬病的角色設定則是不擅言詞的沉默指揮家，帶著陰鬱氣息，討厭水和疫苗，身穿帶刺龐克服，構想源自狂犬病毒桿狀外型。水痘和帶狀疱疹則化身萌度十足的龍鳳胎姊弟，他們討厭疫苗和洗手，最喜歡拿著蠟筆到處畫「花花」，象徵患者會長紅疹、水泡。

百日咳則是神秘的吹笛手，臉上紫色面具，構想來自新生兒感染百日咳的症狀，會陣發屏氣、臉色發紫。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，今年特製2020年疾病擬人防疫桌曆，除完整收錄13幅疾病擬人作品，並加入「白靜的傳染病小教室」系列單元，解析各種傳染病有趣知識，將防疫概念融入日常生活中，時時提醒大家預防傳染病的重要性，期望能讓民眾從瞭解傳染病開始一起預防疫病，守護健康。

2020年疾病擬人防疫桌曆將於11月1日至11日開放限量預購1000份，每人限購3份，民眾可至五南網路書店線上預約，實體及其他網路通路將於11月12日中午12時正式上架販售。販售所得回歸疫苗基金和國庫。（編輯：張雅淨）1081030