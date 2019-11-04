走出手傷陰霾奏新曲 張正傑讚台灣醫術勝維也納

大提琴家張正傑（左）先前在奧地利摔車造成左手腕骨折，術後左手指持續腫脹，對演出生涯造成極大影響。回台後，張正傑在高雄接受復健科醫師以雷射療程持續復健治療，終於讓左手重獲新生。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月4日

（中央社記者程啟峰高雄4日電）大提琴家張正傑一年多前在奧地利摔車造成左手腕骨折，術後回台因左手指腫脹難消自創僅右手拉弦的曲子重返舞台，連月來經雷射復健恢復正常，他今天讚台灣醫術大勝維也納。

張正傑一年多前在奧地利騎單車不慎摔車，造成左手腕骨折，送維也納當地醫院手術，後術回台經持續復健，但左手指仍長期腫痛難消，影響演出水準。

張正傑當時因擔心左手從此無法按弦，還一度自創僅右手拉弦的「左手受傷進行曲」重返舞台，直到幾個月前遇到高雄復健科開業醫師蔡昌學，接受高能量痠痛雷射搭配震波復健治療，經連月治療讓張正傑的左手指恢復正常。

張正傑今天南下高雄回診現身說法，搭配現場演奏以前的「左手受傷進行曲」及如今恢復後的正常版樂章，分享治療手傷心路歷程。

張正傑表示，傷後返台之初左手指頭腫得像法蘭克福香腸，腫得不像話，尋求各種治療方式都未改善，直到今年5月一次演出後巧遇蔡昌學，接受這項雷射復健治療，首次治療就有感，從此從宜蘭到台北再轉高鐵南下高雄，每週回診兩、三次，經連月療程，左手指的靈活度與力道都恢復如昔，連多年前留下「職業舊傷」也好了。

張正傑又說，傷後返台忍著左手指的腫脹重返舞台並未取消任何一場演出，但手指對他而言比生命還重要，「左手指不能按弦，總不能用鼻樑去按吧？」為此他特別自創「左手受傷進行曲」，雖然樂迷、聽眾莫不給他精神鼓勵，但面對左手指不聽使喚一直令他很受挫。

張正傑希望，現在的他重返舞台不僅跟以前一樣，甚至能更好。

蔡昌學從小就學小提琴，他表示，學生時代就在聽張正傑的演出，5月見張正傑不顧手傷仍堅持重返舞台的毅力，很感動，由於自己學過小提琴更能夠體會張正傑的苦楚，在友人牽線下，張正傑試了這項雷射復健新療法，也滿意效果，後來並按時回診。

蔡昌學指出，張正傑骨折雖已癒合，但傷處周遭的軟組織肌腱仍受損未恢復，中醫推拿、針灸只能解決淺層問題，對音樂家要求的高力度就沒有辦法達到；手是傳遞音樂和心靈的媒介，媒介出狀況，音樂演出的水準勢必大打折扣，如今見張正傑恢復昔日演出水準，十分欣慰。

蔡昌學說，這項高能量雷射復健療法引進3年來已有上千人次患者接受治療，患者運動傷害的運動員為主，包括五十肩、網球肘、足底筋膜炎及術後慢性腫脹等患者也都適用。（編輯：黃世雅）1081104

大提琴家張正傑在奧地利摔車造成左手腕骨折，術後左手指卻腫脹難消，影響演出，直到返台後，經高雄復健科開業醫師以雷射協助復健，才終於恢復正常，4日回診時現身說法並當場演奏。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月4日