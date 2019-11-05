保障全國外送員 勞動部：由中央齊一規範

美食外送員車禍事故不斷，勞動部次長林明裕5日說，勞動部已律定由中央做齊一規範，要讓全國外送員都能受到保障。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北5日電）美食外送員車禍事故不斷，勞動權益引起外界關注。勞動部次長林明裕今天說，有4萬5129名外送員遍布全國，勞動部已律定由中央做齊一規範，要讓全國外送員都能受到保障。

民進黨立委林靜儀、鍾孔炤上午在立法院舉行「網路訂餐平台外送員勞動權益保障」公聽會。林靜儀指出，有5家外送平台被認定與外送員屬僱傭關係，可預期平台業者為減省保險等成本，可能按勞檢認定為僱傭關係的依據，將外送員調整為「真承攬」，讓勞工自行承擔風險。

林明裕說，台北市政府已訂定「台北市外送平台業者管理自治條例」草案，與中央相輔相成，勞動部在10月中下旬也律定，要由中央做齊一的規範，基於共有4萬5129名外送員遍布全國，中央責任就是要讓全國外送員都能受到保障。

桃園市外送平台從業人員職業工會顧問吳昭儒說，外送員加入職業工會後，須負擔一定的勞健保費用，正職外送員願負擔，但兼職外送員希望透過工會協助加保團體意外險，也盼未來工會透過集體協商方式，跟平台有談勞動條件的空間。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，政府鼓勵外送員加入職業工會，但某些工會的成立宗旨、成立本業跟外送員明顯不符，如百貨零售工會、大貨車駕駛職業工會等都在招攬會員，萬一外送員發生事故要去勞保局申請給付，是否符合勞保局的本業範圍，恐有疑慮。

台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，在數位經濟下，勞動型態有很多不同變形，應名實相符，應有最低勞動安全保障網存在。例如德國，勞工若有超過5成收入來自同一家企業，企業就要負擔部分雇主責任；法國國民議會二讀通過「移動趨勢法案」草案，保障外送員薪酬、工時、契約等。（編輯：郭萍英）1081105