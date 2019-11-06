肩頸痠痛用紅外線燈舒緩 4大族群不適合

（中央社記者張茗喧台北6日電）現代人久坐、滑手機，經常有肩頸僵硬、痠痛問題，不少人會照射紅外線燈來緩解。食藥署提醒，皮膚有外傷、發炎性傷口、皮膚疾病或是對溫度不敏感者，都不適合使用。

衛生福利部食品藥物管理署闢謠專區近日發文指出，坊間近年來出現不少宣稱可以促進局部血液循環，緩解肌肉疼痛、僵硬的「紅外線燈」產品，屬於第2級醫療器材。

食藥署解釋，紅外線燈在肉眼觀察下會產生紅色光，具有可散射紅外線波長能量，可局部加熱淺層肌肉和血管，改善局部血液循環、舒緩肌肉疲勞、痠痛與僵硬。

不少愛美人士擔心，紅外線燈長期照下來，是否可能因此曬黑。食藥署說，紅外線的波長和紫外線波長不同，日常使用並不會導致皮膚曬黑。

不過，食藥署提醒，並不是所有肌肉疼痛、僵硬的人都適用紅外線燈，例如有外傷、發炎性傷口、皮膚疾病以及年長者、長期臥床者、糖尿病患者等對溫度不敏感的族群等，都不適合使用。

此外，民眾在家使用紅外線燈也得注意使用時間及距離，食藥署建議，紅外線燈最好和患部維持30公分距離，使用時照射部位最好不要覆蓋布料，使用時間也不宜過長，尤其千萬不要將光線直照臉部，以免傷害眼睛。

食藥署提醒，紅外線照射療法是治療、保健的輔助工具，千萬不可過度使用，如身體有不適仍因尋求醫師診斷。（編輯：方沛清）1081106