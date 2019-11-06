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研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長

最新更新：2019/11/06 16:19
一項研究結果顯示，每天多步行15分鐘，或每天固定慢跑一公里，或許可以改善生產力及延長預期壽命，也就能帶動經濟成長，一年規模達1000億美元之多。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
一項研究結果顯示，每天多步行15分鐘，或每天固定慢跑一公里，或許可以改善生產力及延長預期壽命，也就能帶動經濟成長，一年規模達1000億美元之多。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社倫敦6日綜合外電報導）一項研究結果顯示，若雇主成功鼓勵員工做到世界衛生組織（WHO）建議的運動指導方針，就可促進世界經濟，一年規模達1000億美元之多。

路透社報導，英國「活力」健康保險集團（Vitality）及智庫「蘭德歐洲」（RAND Europe）研究發現，每天多步行15分鐘，或每天固定慢跑一公里，或許可以改善生產力及延長預期壽命，也就能帶動經濟成長。

這項研究的作者表示，經濟成長的動能主要來自死亡率降低，也就是活著的人口更多，能勞動、對經濟有貢獻的時間更長，員工請病假的天數也更少。

「蘭德歐洲」主席龐恩（Hans Pung）說，這項研究凸顯「不運動與生產力降低之間的顯著關聯」，應能給予決策者及雇主有關如何提升人民及員工生產力的新觀點。

世界衛生組織建議成人每週應至少做150分鐘中度運動或75分鐘劇烈運動。去年一項研究發現，約40%的美國成人、36%的英國成人、14%的中國成人所做的運動不足以保持健康。

「活力」健康保險集團及「蘭德歐洲」的研究有部分以來自7國、約12萬人的數據為基礎，然後為全球及23個單一國家建立模型，預測增加體能活動帶來的潛在經濟利益。

研究結果發現，若所有18歲到64歲成人每天多走15分鐘，就可能在一年期的比較中增加約1000億美元的全球經濟產出。

研究還發現，不運動的40歲成人每天若慢跑20分鐘，平均可增加3.2歲的預期壽命。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1081106

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