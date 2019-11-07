液蛋食安新制109年上路 違者恐重罰300萬元

近年黑心液蛋事件頻傳，也讓液蛋原料把關漏洞浮出檯面。食藥署7日宣布，明年元旦起只有蛋膜完整的蛋品才可作為液蛋原料。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北7日電）近年黑心液蛋事件頻傳，也讓液蛋原料把關漏洞浮出檯面。食藥署今天宣布，明年元旦起只有蛋膜完整的蛋品才可作為液蛋原料，新制明年元旦上路，違者最重開罰新台幣300萬元。

2017年萇記泰安遭檢調查獲以逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋產品賣給烘焙、餐飲業者，隔年又爆出元山蛋品使用過期破殼、長蛆蛋混製蛋液，引爆食品安全危機，液蛋原料規定不明的問題也引起各界關注。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告「液蛋衛生標準草案」及「液蛋產品標示規定草案」，宣布針對液蛋訂定衛生標準。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，近年國內爆發黑心液蛋事件，各界重新檢視液蛋衛生標準，決議針對原料蛋形態進行規範，未來將只有2種蛋可作為液蛋原料，一是蛋殼完整無裂痕的蛋，二是「裂殼蛋」，即蛋殼破裂但蛋殼膜完整、無外在汙垢黏附且內容物無洩漏的蛋品；凡是蛋殼破裂且蛋液流出的蛋品，將不可作為液蛋原料。

廖家鼎說，由於液蛋產品分為殺菌及未殺菌2種，用來做提拉米蘇、美乃滋等含生蛋的食品，應選用殺菌液蛋，需要高溫烘焙的蛋糕則可使用發泡性較好的未殺菌液蛋。

為確保食安，新制中將要求殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌，未殺菌液蛋生菌數也得符合限量標準，產品包裝上除了得標示是「殺菌」或「未殺菌」液蛋，也須標示有效成分、保存條件等，未殺菌者應註明「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」警語，讓業者依產品性質進行選擇。

廖家鼎指出，液蛋新制將於明年元旦上路，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元。（編輯：張芷瑄）1081107