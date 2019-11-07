總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放

（中央社記者李欣穎台北7日電）受邀參加「到總統府住一晚」活動的印度旅遊部落客馬洛特拉今起展開環島10天行程，談到過去兩天夜宿總統府和走訪台北的體驗，他指出，台灣社會友善開放，令人印象深刻。

第一次來台的馬洛特拉（Aakash Malhotra）和他的工作夥伴米斯拉（Aparajita Misra）都表示，台灣自由和包容的社會氛圍，體現在每個角落，無論是政治制度或工作環境，都可見男女平等、甚至女性處於領導地位，對他們很有啟發。

馬洛特拉和米斯拉提到總統府的升降旗典禮中，都有女性憲兵參與，他們覺得十分特別；另外，總統蔡英文貼心準備的台中奶油酥餅和手寫問候卡，則讓他們深深感到榮幸，也對濃濃的台灣人情味有著深刻體認。

馬洛特拉尤其稱讚總統府客房的台灣文創擺設，以及好喝的台南東山咖啡，他強調，要在宣傳台灣的7支影片中，好好介紹各地美食、美景。

雖然抵達台灣才兩天，馬洛特拉和米斯拉已經搭乘過台北捷運，還享用了米其林二星的請客樓餐點，接下來，他們將南下台中、高雄、花蓮，預計前往日月潭、墾丁國家公園、太魯閣國家公園，最後再回到台北，造訪陽明山國家公園。

兩人說，台灣麻雀雖小，五臟俱全，所有的景點都緊密串聯在一起，不僅交通方便，還有一卡走透透的「悠遊卡」，很適合國際觀光客。

不過，他們也指出，語言障礙造成旅遊的小小不便，雖然捷運、機場等交通設施，外文導引指示相當清楚，但是到了市內街道，有時找不到要去的商店，或看不懂招牌文字，還是有些困惑。

所幸，台灣人民都十分熱情，會主動伸出援手，兩人說，對台灣印象非常好，也希望未來幾天，能更深入了解各地風采。

「到總統府住一晚」免費體驗活動是由總統府、文化總會和觀光局合作的全球創舉，由總統府帶頭拼觀光，希望能讓更多國際友人體驗台灣之美，也感受到台灣的民主與自由。（編輯：郭無患）1081107