家有2到3歲準公托寶寶 109年起空窗期照領6000元

（中央社記者張茗喧台北7日電）按現行準公共化托育政策，嬰幼兒在滿2歲至未滿3歲期間，恐出現補助空窗期。總統蔡英文今天宣布加碼托育補助，未來在這段空窗期的托育補助將維持6000元，109年元旦上路。

根據現行「托育準公共化」政策，父母把0到2歲嬰兒送托到準公共化保母或準公共化托嬰中心，每月可領取新台幣6000元托育補助，2至5歲則實施公幼免學費，但公幼的「幼幼班」名額少，不少家長在這段「空窗期」只能繼續送托保母或送價格昂貴的私幼，同時因孩子超齡，原本的6000元補助也縮水至2500元。

蔡總統今天在臉書上宣布，2到3歲托育補助將無縫接軌，即便沒有去讀幼兒園，而是續留公共托育、準公共保母、準公共托嬰中心，也可以繼續領取托育補助（公托每月3000元，準公共保母和準公共托嬰每月6000元）直到滿3歲。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟今天接受記者聯訪時表示，目前國內0到2歲的家外送托率已達13.24%，但的確存在有2到3歲之間、由托嬰進入幼兒園的轉銜空窗，以今年為例，滿2歲後仍續留公共托育的嬰幼兒人數共1333人、準公共化保母8928人、準公共化托嬰中心2632人。

簡慧娟說，嬰兒一旦滿2歲，理論上應進入幼兒園的幼幼班就讀，但因幼兒園受限學期制度，可能出現轉銜過渡時期，未來法令放寬後，將可續留準公共化保母或托嬰中心，並領有相同補助，直到幼兒園學期開始。

簡慧娟指出，未來讓家長在等待進入幼兒園期間，將繼續領有6000元補助不縮水，預計將增加10.83億元支出，將由衛福部、教育部就各自原先的補助款項來支應，其中衛福部負擔3500元，109年將編列6.11億元。

簡慧娟說，礙於預算問題，新的補助政策將於明年元旦上路，預計將有1萬1000名嬰幼兒受惠。（編輯：葉俐緯）1081107