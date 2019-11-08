毛巾結合文化 雲林巾彩耕地藝術節23日登場

（中央社記者陳俊華台北8日電）「雲林巾彩耕地藝術節」23日將在雲林縣虎尾鎮登場，民進黨立委蘇治芬今天說，很開心看到毛巾產業與藝術、農地結合，讓雲林也可以「很文化」，期待全台最有創意的藝術節。

民進黨立委蘇治芬、李麗芬與行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會、雲林縣毛巾產業科技發展協會上午在立法院康園廣場前，舉行「第一屆雲林巾彩耕地藝術節」展前宣傳記者會，並由育達高職時尚模特兒科、時尚造型展示科的學生展示具機能、文創等特質的台灣毛巾產品。

李麗芬致詞時表示，她是雲林二崙鄉的女兒，虎尾的毛巾品質真的很棒，她生小孩時還特地回虎尾買毛巾，這次活動與藝術結合，毛巾除生活所需，也是一種美感展現，歡迎大家一起到雲林看展。

毛巾產業科技發展協會理事長李應興說，蘇治芬在擔任雲林縣長期間，不只重視農業，更重視在地產業，毛巾產業經過工業局輔導，幾年努力，過去青年都北漂，近年有不少毛巾工廠的二代都已返鄉接班。

「雲林巾彩耕地藝術節」11月23日起到12月1日在雲林縣虎尾鎮舉辦，這次策展主題為「汗與毛巾33X76」，因為33乘76公分的毛巾，是台灣人最常使用的尺寸，這次也特別離開美術館，將展示空間搬到農村的耕地上，以大地為展場，跳脫傳統毛巾產業的既定印象。（編輯：郭萍英）1081108