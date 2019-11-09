美電子菸肺傷害 維生素E醋酸酯可能為罪魁禍首

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦和州政府根據檢驗結果發現，電子菸內含有的化學物質維生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate），可能是這波吸食電子菸而導致肺疾的罪魁禍首。

採集29名吸食電子菸導致肺傷害的病患肺部檢體，檢測後發現含有維生素E醋酸酯。美國官方表示，這是調查全國爆發嚴重肺疾的「重大突破」，罹患跟電子菸有關的肺疾於本週超過2000例。

在肺部檢體發現維生素E醋酸酯，成為證明該化學物質與罹患跟電子菸有關的肺疾有關聯的第一個直接證據。同時根據聯邦與州政府檢測電子菸產品的結果，也發現同一個物質。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）說：「這些發現提供直接證據，維生素E醋酸酯是導致肺傷害的主要原因。」她表示，維生素E醋酸酯就是造成肺傷害的元凶，並指出這個新發現是個「重大突破」。

舒查特指出：「目前為止，並未在檢驗中發現其他潛在的有害物質。」

疾管中心昨天通報，全美49個州、哥倫比亞特區和美屬維京群島有2051個與電子菸有關的肺疾確診及可能病例，另外死亡案例已達39例。

調查人員先前指出，電子菸中含有時用來作為增稠劑的維生素E醋酸酯，可能是導致肺疾爆發的原因，這些電子菸中也有對精神功能有所作用的四氫大麻酚（THC）。

這波在全美爆發的肺疾中，有近85%病患表示，他們使用內含THC的電子菸產品。

疾管中心報告指出，仍需要做更多調查確認致病的化學物質，而且有害物質可能不只一種。疾管中心也將相關肺疾稱為「電子菸相關肺部傷害」（EVALI）。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1081109