金門海漂豬確診非洲豬瘟 已消毒並持續監測

非洲豬瘟中央災害應變中心9日表示，6日在金門烈嶼岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，採樣送檢後檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。金門縣政府也隨即公告，即日起暫停烈嶼豬肉及其製品運往金門本島。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月9日

（中央社記者張雄風、黃慧敏台北9日電）金門縣烈嶼鄉東北海岸6日發現海漂豬，今檢驗結果出爐非洲豬瘟呈陽性反應，金門縣動植物防疫所已完成消毒工作；截至今天，金門海漂豬檢出非洲豬瘟陽性案例共12例。

行政院農業委員會非洲豬瘟中央災害應變中心今晚發布新聞稿表示，6日金門縣烈嶼鄉（小金門）東北邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%；目前海漂豬檢出非洲豬瘟陽性案例共12例（金門縣10例，連江縣2例）。

金門縣政府表示，6日在烈嶼將軍堡海灘附近發現的海漂豬屍，9日確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，豬隻屍體當天已就地焚燒掩埋，周邊亦加強消毒。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月9日

金門縣動植物防疫所6日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，立即趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%；發現地點已由金門縣動植物防疫所完成澈底消毒，該地區周邊半徑3公里內有4家養豬場。

應變中心指出，由於發現地點離中國大陸廈門僅約6公里，亦非常接近九龍江等出海口，金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒外，亦監控烈嶼鄉8家養豬場，迄未發現異常現象。

應變中心指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態；後續將採樣進行監測，為確保產業安全，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，待該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

應變中心呼籲，亞洲地區非洲豬瘟疫情嚴峻，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒民眾至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰；同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。（編輯：葉俐緯）1081109