更多編輯台推薦新聞：
冠軍帽主人艾登順澤宮還願 祈求東奧奪金再來台
生活

冠軍帽主人艾登順澤宮還願 祈求東奧奪金再來台

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源
政治

專題／洪慈庸楊瓊瓔恐再對決 型男里長殺出搶攻票源

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳
運動

12強複賽賽程出爐 台灣依序對戰墨韓美澳

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金門海漂豬確診非洲豬瘟 已消毒並持續監測

最新更新：2019/11/09 21:19
非洲豬瘟中央災害應變中心9日表示，6日在金門烈嶼岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，採樣送檢後檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。金門縣政府也隨即公告，即日起暫停烈嶼豬肉及其製品運往金門本島。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年11月9日
非洲豬瘟中央災害應變中心9日表示，6日在金門烈嶼岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，採樣送檢後檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。金門縣政府也隨即公告，即日起暫停烈嶼豬肉及其製品運往金門本島。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年11月9日

（中央社記者張雄風、黃慧敏台北9日電）金門縣烈嶼鄉東北海岸6日發現海漂豬，今檢驗結果出爐非洲豬瘟呈陽性反應，金門縣動植物防疫所已完成消毒工作；截至今天，金門海漂豬檢出非洲豬瘟陽性案例共12例。

行政院農業委員會非洲豬瘟中央災害應變中心今晚發布新聞稿表示，6日金門縣烈嶼鄉（小金門）東北邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%；目前海漂豬檢出非洲豬瘟陽性案例共12例（金門縣10例，連江縣2例）。

金門縣政府表示，6日在烈嶼將軍堡海灘附近發現的海漂豬屍，9日確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，豬隻屍體當天已就地焚燒掩埋，周邊亦加強消毒。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月9日
金門縣政府表示，6日在烈嶼將軍堡海灘附近發現的海漂豬屍，9日確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，豬隻屍體當天已就地焚燒掩埋，周邊亦加強消毒。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月9日

金門縣動植物防疫所6日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，立即趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%；發現地點已由金門縣動植物防疫所完成澈底消毒，該地區周邊半徑3公里內有4家養豬場。

應變中心指出，由於發現地點離中國大陸廈門僅約6公里，亦非常接近九龍江等出海口，金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒外，亦監控烈嶼鄉8家養豬場，迄未發現異常現象。

應變中心指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態；後續將採樣進行監測，為確保產業安全，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，待該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

應變中心呼籲，亞洲地區非洲豬瘟疫情嚴峻，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒民眾至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰；同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。（編輯：葉俐緯）1081109

日前在金門烈嶼岸際發現的海漂豬屍9日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣政府建設處代理處長文水成（右）和防疫所長林政道（左）受訪表示，烈嶼8家養豬場目前未發現異常，後續也將採樣進行監測。中央社記者黃慧敏攝　108年11月9日
日前在金門烈嶼岸際發現的海漂豬屍9日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣政府建設處代理處長文水成（右）和防疫所長林政道（左）受訪表示，烈嶼8家養豬場目前未發現異常，後續也將採樣進行監測。中央社記者黃慧敏攝　108年11月9日
延伸閱讀
非洲豬瘟蔓延 世界動物衛生組織：無國家能倖免韓仁川機場 入境中國肉製品檢出非洲豬瘟病毒非洲豬瘟疫情擴大 日本機場相繼驗出病毒
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報