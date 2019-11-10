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汽柴油價11日調漲2角 98無鉛突破30元關卡

最新更新：2019/11/10 13:05
台灣中油宣布，11日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.2元，98無鉛汽油突破30元關卡。（中央社檔案照片）
台灣中油宣布，11日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.2元，98無鉛汽油突破30元關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）車主快加油，受到國際油價上揚影響，台灣中油今天宣布，11日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.2元，98無鉛汽油突破30元關卡，每公升30.1元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元，95無鉛汽油每公升28.1元，98無鉛汽油每公升30.1元，超級柴油每公升24.4元，若車主加滿50公升油箱，得多掏一枚10元銅板。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶61.46美元，較前週60.44美元上漲1.02美元，新台幣兌美元匯率升值1.15角，依照公式計算漲幅為1.04%，由於92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽柴油應足額調整，汽、柴油每公升調漲0.2元，實際零售價格以各營業點公告為準。

美中貿易戰出現和緩曙光，加上沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）年底前將進行首次公開發行（IPO），屆時有望成為全球最大上市公司，提振原油市場，激勵本週國際油價上揚。

中油說明，油價隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。（編輯：楊凱翔）1081110

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