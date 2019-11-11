緯來東森電視跑馬預告16日斷訊 北都急申請調處

（中央社記者吳柏緯台北11日電）北都數位跟頻道代理商大享因授權費談不攏，10月1日凌晨東森幼幼台、緯來育樂台曾斷訊11個小時，由於雙方至今仍未達成共識，大享代理的13個頻道，今天再度出現跑馬燈，預告16日起不提供訊號給北都，將影響北市5萬多收視戶權益。

有線電視頻道代理商大享多媒體、優視傳播、浩鳴公司，與經營台北的跨區有線電視商北都數位，因授權費計算無共識，北都向國家通訊傳播委員會（NCC）申請調處，NCC要求調處期間頻道業者不得斷訊，不過大享公司旗下的東森幼幼台、緯來育樂台仍在10月1日凌晨斷訊，之後NCC強力介入，在11小時後恢復訊號。

北都日前證實，已收到大享函文，要求北都在11月15日之前，完成其所代理13個頻道的替換與變更事宜。今天也有不少有線電視北都的訂戶發現，由大享代理包含緯來家族、東森家族等13個頻道，陸續出現跑馬燈，預告將於16日起斷訊。

知情的業內人士告訴中央社記者，NCC上次介入處理，但雙方仍未能取得共識後，北都接連面臨頻道代理商大享、優視、浩鳴的斷訊壓力。

為了緩解壓力，北都除了再以新事證向NCC申請調處外，也主動規劃更替優視、浩鳴代理的頻道，並將變更營運計畫書送往NCC審查，下架JET綜合台、龍祥電影台、國興衛視、Z頻道等4個頻道。

知情人士分析，大享代理的緯來家族、東森家族共計13個頻道，都是收視率不錯的熱門頻道，因此北都無法像處理優視、浩鳴的情形，「反守為攻」找別的頻道來替換，預計還是會全部購買，同時申請調處，盼能藉由NCC介入協調，達成雙方都能接受的授權費共識。

NCC則向中央社證實，已經於上週收到北都與大享間的調處案申請，目前仍在進行行政程序，依規定調處期間不能斷訊。此外，北都與代理HBO、Cinemax、CNN及CN卡通頻道等7個頻道的永鑫代理商，調處案將於14日舉行，與優視的調處案則尚未排定日期。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶，經營區域為全台北市。大享代理的13個頻道分別是東森（電影、綜合、新聞、財經新聞、幼幼、洋片、戲劇）、緯來（體育、日本台、電影台、綜合、戲劇、育樂台）。（編輯：蘇志宗/林孟汝）1081111