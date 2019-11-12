唐鳳：數位時代政府教育首務 彌補數位鴻溝

（中央社記者張建中新竹12日電）行政院政務委員唐鳳今天表示，數位時代政府首要教育工作是將基礎建設做好，將數位鴻溝彌補起來。

亞洲科學園區協會國際年會今天在新竹國賓大飯店舉行，唐鳳應邀出席與交通大學前校長張懋中進行跨時代對話。

張懋中表示，教育對新世代無比重要，他說，現在是知識經濟時代，以創新為基礎，教育應激起學生的好奇心，探索未來，界定問題，定義未來。

若由別人定義未來，這樣就只能當追隨者，張懋中說，若教育還只是以解決問題為主，台灣仍將淪為代工的窘境。他表示，教育要更有效率，讓學生更多空間去定義問題。

唐鳳則以過去輟學經驗為例表示，在教育未來的領導人與發明家，政府首要工作是將基礎建設做好，將數位鴻溝彌補起來。

至於人工智慧（AI），唐鳳認為，AI是輔助智慧，協助做決策，資料應可自理，若採民主方式，應會自己知道好處與風險。

張懋中說，機器人與AI不能定義未來，不過，能夠協助種植農作物等。任何人都可能受到AI影響，不只是從事比較重複性作業的人，有些工作會被取代，政府應做好準備。（編輯：林興盟）1081112