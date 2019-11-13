三立用兒童影片搭韓新聞 NCC認妨害兒少身心罰20萬

（中央社記者吳柏緯台北13日電）三立新聞台利用採訪兒童的畫面搭配國民黨總統參選人韓國瑜相關新聞，遭民眾檢舉。NCC今天委員會討論後，確認違反衛廣法相關規定，決議裁處新台幣20萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天進行第12次的廣播電視節目廣告諮詢會議，針對4個投訴案做出裁處。

三立新聞台在今年6月3日，台灣大頭條節目中播出「造勢驚見『反串仔』！民眾：韓別賣台就好」新聞，以未成年兒童情緒失控畫面，搭配韓國瑜相關新聞，遭民眾反映有妨害兒少身心健康。經過委員會審議後確認，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議裁處新台幣20萬元。

NCC發言人蕭祈宏指出，審議委員會的委員認為電視台不宜消費未成年兒童，且不應該以兒童的影片傳達已設定的議題。此外，由於該影片並非新聞台原創，是翻攝自網路，因此委員也認定，即便是引用他人的影片，媒體本身仍須負起責任。

三立被裁罰外，東森新聞台在5月13日報導「韓國瑜有望成為漫威英雄」的相關新聞，被認定為違反事實查證原則，NCC將發函限期改善。

此外5月9日的中視新聞台「夜問打拳」節目、5月15日的東森新聞台「1700東森晚間新聞」，均有部分內容遭民眾投訴，NCC也在今天決議將發函給業者，限期改善。（編輯：楊凱翔）1081113