收視選擇變多帶動剪線潮 有線電視訂戶跌破500萬

（中央社記者吳柏緯台北13日電）有線電視的剪線潮檔不住。根據統計，今年第3季全台有線電視收視戶跌破500萬大關，為496萬2278戶，較第2季減少約5萬戶，若與去年同期相比，約有15萬戶退訂有線電視。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，有線電視面對網路平台、OTT業者的競爭，由於選擇變多，確實影響訂戶數。

NCC近日公布今年第3季的有線電視統計數據，顯示截至今年9月底，全台的有線電視用戶跌破500萬戶，降到496萬2278戶，有線電視的涵蓋率為56.23%。這是繼民國103年第4季後，500萬再度失守。

若比較與今年第1季的差異可以發現，第1季全台用戶數為504萬2022戶，半年間就有近8萬戶退訂有線電視；若進一步比較去年第3季的狀況，當時總計有511萬7231戶，換言之，台灣的有線電視收視戶在近1年間就蒸發了約15萬戶。

過去有線電視用戶也曾經跌到4字頭，不過隨著有線電視全面數位化所帶來的紅利，將用戶數重新帶回500萬以上。不過近年隨著選擇變多，訂戶數持續下滑，並未出現止跌現象，未來隨著新科技競爭，有線電視的剪線潮可能還會持續。（編輯：蘇志宗）1081113