油價恐連2漲 汽柴油下週估調漲1角

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）油價恐連2漲，中油表示，受到國際原油價格走揚，依照油價公式，預估汽柴油18日起將調漲新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升28.2元，實際調整中油17日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估18日起汽、柴油每公升約各調漲0.1元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.7元，95無鉛汽油每公升28.2元，98無鉛汽油每公升30.2元，超級柴油每公升24.5元。若汽、柴油價格再調漲，將為連續2週調漲，累積漲幅達0.3元。

美中貿易談判轉趨樂觀，市場認為原油需求將獲支撐，加上沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）年底前將進行首次公開發行（IPO），阿美石油是去年全球獲利最高的公司，屆時有望成為全世界最賺錢、市值最高的上市公司，阿美石油公司IPO持續刺激本週原油走揚。

根據中油官網，累算至11月13日的7D3B週均價為61.78美元，較上週61.46美元上漲0.32美元；新台幣兌美元匯率30.453元，較上週30.399元貶值0.054元。（編輯：趙蔚蘭）1081114