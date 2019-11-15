立院三讀 雇主不得歧視銀髮族就業違者可罰

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院會今天三讀通過中高齡者及高齡者就業促進法；三讀條文明定，雇主對求職或受僱的45歲以上民眾，不得以年齡為由給予差別待遇，若違反可處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。

立法院社會福利及衛生環境委員會10日30日初審通過中高齡者及高齡者就業促進法，盼能促進中高齡者就業機會，並保障退休後重返職場權利，讓銀髮族享有公平工作機會。

三讀條文明定，中高齡者是45歲至65歲之人，高齡者則是逾65歲以上之人；雇主對於求職或受雇的中高齡者及高齡者，不得以年齡為由，在招募、進用、分發、考績或陞遷、薪資給付、退休、解僱等事項給予差別對待，若民眾發現遭雇主年齡歧視，可向地方主管機關申訴。

由於多數民眾擔心一旦申訴恐遭企業懲處，三讀條文也明定，雇主不得因中高齡者及高齡者申訴就將其解僱、調職或其他不利的處分。

三讀條文明定，如果企業對中高齡者及高齡者年齡歧視，依法可處30萬元以上150萬元以下罰鍰，若中高齡勞工申訴而遭雇主調職或解僱，可處2萬以上30萬元以下罰鍰；有這些行為，應公布公司名稱或負責人姓名，並令其限期改善，若屆期未改善應按次處罰。

此外，為支持銀髮族退休後再就業，三讀條文也通過，雇主得以定期勞動契約雇用65歲以上勞工，若企業中已有勞工將滿65歲退休年齡，企業可於其退休前一年提供退休準備、調適、再就業的相關協助；若雇主僱用依法退休的高齡者，傳承專業技術經驗，勞動部得給予補助。

三讀條文也明定，地方主管機關得成立銀髮人才服務據點，辦理媒合就業機會、訓練研習及勞動法令諮詢等事項。（編輯：郭萍英）1081115