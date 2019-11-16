在台打肉毒美容中毒首例 婦吞嚥困難插鼻胃管

台北榮民總醫院內科部臨床毒物科主任楊振昌（圖）16日指出，台灣2名50餘歲女性6月接受來路不明且疑似過量的肉毒桿菌注射，出現中毒症狀，其中一人吞嚥困難、得插鼻胃管，為國內醫美肉毒桿菌中毒首例。中央社記者陳偉婷攝 108年11月16日

（中央社記者陳偉婷台北16日電）北榮毒物科醫師楊振昌今天公布，台灣2名50餘歲女性6月接受來路不明且疑似過量的肉毒桿菌注射，出現中毒症狀，其中一人吞嚥困難、得插鼻胃管，為國內醫美肉毒桿菌中毒首例。

在醫美運用中，肉毒桿菌素局部注射可使附近的肌肉放鬆，不少愛美人士會以注射肉毒桿菌改善臉部皺紋、拉提等。

但是，台北榮民總醫院臨床毒物科主任楊振昌上午在研討會中報告少見的醫美肉毒桿菌中毒個案，為2名50餘歲姊妹，她們在今年6月接受不明人士的街頭搭訕，宣稱有韓國醫師來台做醫美，且價格便宜，兩姊妹就隨對方前去，結果5天後2人陸續出現中毒症狀，姊姊的狀況尤其嚴重。

楊振昌說，姊姊就醫時插著鼻胃管，因肉毒桿菌中毒會出現肌肉無力、顏面神經麻痺等症狀，姊姊除了四肢無力，連吞嚥都困難，無法吞口水、進食，必須仰賴鼻胃管。妹妹則可能因注射的量比較少，僅出現眼角下垂、眼睛無法往上看症狀。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞上午接受聯訪時表示，7月接獲醫院通報2名疑似個案，但因檢驗時間距離發病時間已有3週之久，2人的檢體都驗出不出肉毒桿菌，但從症狀判斷，醫院高度懷疑2人是因注射肉毒桿菌過量而中毒。

羅一鈞表示，衛生局試著找尋該院所，但姊妹的說法是，他們並不知道地點，當時前往院所時是搭乘計程車從家裡到市區繞來繞去，也不知道確切抵達位置。從相關狀況判斷，也可能是遇到詐騙。

疾管署107年底公布國內首例疑因施打美容針導致肉毒桿菌中毒案例，但當時個案的施打地點在中國；今年的2姊妹則是首次在台灣接受醫美而中毒個案。

肉毒桿菌中毒傳染途徑可分為食因型（又稱傳統型），是食用遭肉毒桿菌毒素污染的食物造成，大部分的肉毒桿菌中毒屬此類。腸道型常發生於腸內免疫系統缺損或腸道菌叢未健全的人，食入肉毒桿菌孢子增殖後產生毒素而引起。

另有創傷型，傷口深處受到肉毒桿菌孢子污染產生毒素導致中毒，常與藥物濫用有關。醫源性則是注射肉毒桿菌毒素，如醫學美容等人為因素導致的中毒。

醫源性肉毒桿菌中毒，可能於注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數週發病，症狀包括腹瀉、腹痛、便秘、食慾不振、嘔吐、倦怠、眩暈、昏睡、複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、講話困難、吞嚥困難、失去頭部控制能力、肌肉張力低下及全身性虛弱等，並可能發展為呼吸無力衰竭，甚至死亡。

楊振昌說，因醫美導致的肉毒桿菌中毒並不常見，國外也僅有零星報告，愛美民眾不需恐慌。2姊妹的經驗可知，做醫美療程應找尋合格院所，有醫師的完整評估，拿捏施打量，避免過量導致的中毒事件。但施打肉毒確實可能有輕微副作用，包含施打處瘀血、眼睛暫時性下垂等。

根據國外文獻和新聞稿指出，香港2016年5月接獲首例疑似在注射後發生肉毒桿菌中毒的個案通報，截至2018年11月累積17例通報疑似個案，其中11例曾到中國接受注射。

另中國一篇文獻彙整2009年4月至2013年6月共有86例醫源性肉毒桿菌中毒個案，為現有文獻中累積個案數最多者。埃及於2017年6至7月期間發生9人因注射未經許可的肉毒桿菌毒素仿冒品之後出現中毒現象。（編輯：吳協昌）1081116