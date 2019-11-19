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修改上網吃到飽合約惹議 中華電信刪除條文

最新更新：2019/11/19 18:25
中華電信傳出修改用戶門號同意書條文，擬對超額使用網路流量的「吃到飽」客戶回溯收費。中華電信19日回應，為避免消費者誤解，已刪除新增條文，回歸原制。（中央社檔案照片）
中華電信傳出修改用戶門號同意書條文，擬對超額使用網路流量的「吃到飽」客戶回溯收費。中華電信19日回應，為避免消費者誤解，已刪除新增條文，回歸原制。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北19日電）中華電信傳出修改用戶門號同意書條文，擬對超額使用網路流量的「吃到飽」客戶回溯收費，引發熱議。中華電信今天回應，原意是提醒客戶不要進行不合理的上網行為；為避免消費者誤解，已刪除新增條文，回歸原制。

針對占用頻寬大戶，中華電信4G合約同意書原本僅限制「連續性網路攝影或廣播」、「P2P檔案分享」等行為，違者將被限制網路服務。最近有網友發現，新版4G合約同意書增列限制「不合理WiFi熱點分享」、「FTP及雲端硬碟」等行為，違者還可能被追加超額流量的回溯收費。

中華電信今天發出聲明表示，條文的目的是善意提醒客戶不要進行不合理的上網行為，以免影響其他客戶使用。為避免消費者誤解，已刪除新版同意書中「並就所使用量，依原所選用之費率回溯收費，客戶並應賠償本公司所受損害」等字句。

中華電信指出，行動網路具有資源共享的特性，中華電信擁有1000多萬行動通信客戶，有責任維護消費者健康合理的上網環境，保障多數消費者使用權益。（編輯：張良知）1081119

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