先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機

兒科醫師送貼紙其實也是診察的一部分，透過觀察孩子拿取貼紙的手勢、動作來了解孩子發育狀況。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者張茗喧台北20日電）兒科醫師總有一秒變出貼紙和孩子搏感情的本事，但爸媽不知道的是，兒科醫師送貼紙這個舉動其實也是診察的一部分，透過觀察孩子拿取貼紙的手勢、動作來了解孩子發育狀況。

聯合國將每年11月20日訂為世界兒童日，台灣兒科醫學會今天舉辦記者會，公布「家長最希望兒科醫師必備的技能TOP5」，揭露兒科醫師鮮為人知的隱性專業及診察技巧。

台灣兒科醫學會常務理事、馬偕兒童醫院院長李宏昌表示，近期曾針對家長最期望兒科醫師必備的技能進行調查，統整出5大重點，首先是準確判斷兒童病況，其次是向家長清楚解釋病因及用藥須知，第3點是親切問診、引導家長或病童表述身體不適的情況與部位，例如以貼紙和孩子溝通，引導孩子說出不舒服的狀況。

第4點是以同理心體諒孩子身體狀況，例如切勿青少年和提及肥胖、減重，容易被青少年誤認為是對他的歧視，應以「體重管理」等溫和字眼溝通；第5點則是開立適當用藥劑量，同樣一種藥物，從嬰兒、幼童到青少年的用藥劑量可能完全不同，絕對不是成人吃1顆、孩子就吃半顆，必須根據孩子年紀、體重、病情等開立適當劑量。

李宏昌強調，兒科醫師診斷的不僅是兒童的疾病，同時也給予心理、情緒上的關懷與照顧，嬰幼兒、青少年的生病病況、病情發展和用藥都和成人不同，診斷過程也無法以單一病徵確認病因，病徵除了來自生理，也可能來自心理層面，透過兒科醫師抽絲剝繭，才能對症下藥。

台灣兒科醫學會副秘書長、馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，有別多數科別醫師單刀直入的問診風格，兒科醫師看診前總會先和孩子「搏感情」，打開孩子心房，為了走進孩子的同溫層，兒科醫師也得適時「追劇」，瞭解時下最流行的卡通，同時具備一秒變出貼紙的本事，都是為了讓孩子放鬆，更願意講出自身不舒服的狀況。

有趣的是，多數爸媽都不知道，其實「給貼紙」這個動作也是兒科醫師診察的一部分。彭純芝說，很多爸媽在醫師給貼紙時總是婉拒，直呼孩子太小、不會玩，實際上醫師之所以給貼紙，除了安撫孩子緊張的心情，同時也在觀察孩子拿取貼紙時的手勢、動作、表情，藉此了解孩子發育及健康狀況。

長庚兒童醫學中心內科部副部主任歐良修表示，除了送貼紙的小技巧，每個醫師也有自己一套診治的手法，舉例來說，孩子因腹痛由爸媽帶來求診，兒科醫師可能會摸摸孩子的肚子找出疼痛位置，但多數情況下孩子往往過於緊張，肚皮也繃得緊緊的，根本無法放鬆讓醫師檢查。

因此有的醫師會用手指輕敲肚子，也有醫師會誘導孩子用力跳躍並給予貼紙或小禮物，透過孩子跳躍狀況以及是否有肚子痛等狀況來協助診斷。

孩子年紀還小，很難表達自己到底哪裡不舒服，父母縱使心疼也只能乾著急。歐良修建議，當孩子身體不適時，應先觀察孩子和平時最大的不同之處，例如進食量、換尿片的次數等，就醫時盡量由主要照顧者陪同就醫，更能讓醫師了解孩子的作息及生活狀況。

台灣兒科醫學會理事長江伯倫也提醒，18歲以前不論是幼童還是青少年，都是處於發育階段的孩子，用藥上必須格外將孩子發育情形納入考量，建議18歲以前都應看兒科。（編輯：管中維）1081120