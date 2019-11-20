騎單車燒襠別輕忽 壯年男胯下癢3月竟是癌

（中央社記者張茗喧台北20日電）一名熱愛騎單車的壯年男子好幾次騎完車後出現胯下搔癢症狀，原以為只是過度摩擦導致「燒襠」不以為意，但竟長達3、4個月都治不好，就醫發現是「乳房外柏哲氏症」作祟。

三軍總醫院今天舉辦記者會分享此案例，三總皮膚部主治醫師江建平表示，柏哲氏症分為2種，其一是長在乳房的柏哲氏症，屬於乳癌的一種；另一種則為「乳房外柏哲氏症」，屬於皮膚癌的一種，好發於皮膚大汗腺較發達的部位如腋下、胯下、生殖器肛門口周圍皮膚，是一種不易察覺的惡性腫瘤。

江建平說，乳房外柏哲氏症病外觀特徵似濕疹、股癬，初期會出現局部搔癢、疼痛症狀，通常會被診斷為慢性濕疹以外用類固醇治療，也可能暫時出現好轉，但病灶會漸漸擴大，甚至出現隆起、組織液滲出、潰瘍等狀況，若患者不以為意或羞於就醫，可能延誤治療，導致淋巴結或遠端器官轉移。

江建平指出，近年曾收治一名壯年男子，平時熱愛騎單車上山下海，好幾次騎單車後胯下出現搔癢症狀，擦了濕疹藥也有所好轉，以為只是騎單車「燒襠」，不料3、4個月都未見好轉，甚至愈來愈嚴重，皮膚科診所醫師見狀建議他趕緊到大醫院就醫，才發現是乳房外柏哲氏症。

另有一名熱愛打網球的壯年男子，同樣是在運動後出現胯下破皮症狀，但他不以為意，擦藥膏都沒好轉、長達1年後才到大醫院就醫，一檢查驚覺淋巴組織腫脹至正常人的2、3倍，合併下肢水腫，正子攝影檢查發現他的脊椎骨已被癌細胞吃掉1/3。

江建平說，乳房外柏哲氏症可能發生在任何年齡層，提醒一旦會陰部出現慢性濕疹，而且傷口久久不癒、反覆細菌感染就應提高警覺，國際間相關文獻雖認為此病相當罕見，但在他從業18年期間至少遇過10個以上，認為可能有很多患者因誤診未被診斷出來，恐錯失最佳治療時機。（編輯：葉俐緯）1081120