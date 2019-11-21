Google Play花30元發票中千萬 快開email確認

財政部表示，7-8月期特別獎中獎發票有4張還未領，其中一張在Google Play消費30元就中千萬，中獎通知已寄至得主電子信箱。（圖取自Google Play網頁play.google.com）

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）9、10月期統一發票將於25日開獎，財政部表示，至今7、8月期特別獎中獎發票有4張還未領，其中一張在手機APP平台Google Play消費新台幣30元就中千萬，中獎通知已寄至得主電子信箱，提醒記得去確認。

財政部表示，今年7、8月期統一發票共開出14張特別獎（1000萬元）發票，以及17張特獎（200萬元）發票，從10月6日開放領獎至今，各還有4張及3張還沒來兌領，提醒民眾找找家中發票，在2020年1月6日前都還可領獎。

尚未兌領的4張特別獎（1000萬元）發票中，消費金額最低一張才30元，為Google Play開出的應用程式發票。財政部官員說，民眾對跨境電商開發票的情形可能不太熟悉，依法跨境電商都要開立雲端發票給消費者，今年為輔導期，免開暫時免罰，明年就得全面開立，至今包括Google Play、Amazon等7家電商都已加入開發票行列。

財政部官員表示，包含此次，跨境電商雲端發票已中過2次特別獎（1000萬元）及1次特獎（200萬元），但3張都還沒來領獎。提醒民眾，跨境電商雲端發票中獎，財政部會主動寄中獎通知到民眾註冊的會員登記電子信箱，只要進入電子信箱找找郵件就能確認。

其餘3張未領特別獎（1000萬元）發票則為新北市金山地區農會開出的150元好年冬農藥發票，統一超商高雄三民區「坎城門市」開出的258元紅牛能量飲料及香菸發票，以及麥當勞高雄後勁店開出的130元豬肉蛋滿福堡及卡布奇諾發票。

3張特獎（200萬元）未領發票中，一張消費金額僅10元就中獎，開出地點為統一超商苗栗公館「館福門市」，買一罐麥香紅茶就中獎；一張在家樂福桂林店花998元買香氛袋、芒果QQ糖而中獎。

剩下一張為統一超商金門「陽翟門市」開出的63元巧克力發票，中獎發票存在得主的一卡通載具中，但因卡片未辦理歸戶，無法收到中獎通知，必須自行利用i-bon等超商多媒體事務機（kiosk）確認中獎。（編輯：黃國倫）1081121