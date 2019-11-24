台泰簽訂產學農業交流 台灣種子可望在泰國發芽

（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）中興大學國際產業聯盟今天和泰國天賜農場簽訂合作協議書，加強農業合作交流。首波合作將由台方指導種植技術，若種植狀況不錯，天賜農場將引進台灣的種子販售給泰國農民。

在駐泰代表處牽線下，中興大學國際產學聯盟和行政院農業委員會農業試驗所成員，曾在5月拜訪天賜農場（Faprathan Farm），希望繼10多年前的合作後，再度為台灣和天賜農場搭起合作橋梁。

經過數月的洽談，天賜農場負責人拉克娜（Luckana Naviroj） 和中興大學國際產學聯盟執行長徐新宏，今天在駐泰代表童振源見證下簽訂合作協議書，加強雙方在農業技術上的交流。

天賜農場母公司A-Best總經理張佑泰表示，首波會先以番茄和蔬菜類的作物為主，由中興大學國際產學聯盟提供技術指導，試種最適合泰國的品種，若種植得不錯，未來可由天賜農場代理台灣公司的種子，售予泰國農民，種植出來的作物可直接上架到多個泰國的超市通路。

張佑泰說，透過這樣的合作，可以提升作物的品種也可以提升種植技術。

徐新宏也指出，首波合作是指導種植番茄、白花椰菜和甜椒等作物，如果合作狀況良好，下一波將交流肥料、農藥和溫室設施等技術，中興大學國際產學聯盟有40多位顧問可以提供諮詢。

位於泰國東北部呵叻府（Korat）的天賜農場占地約150甲，是由兩名泰國人拉克娜和阿南達（Ananta Dalodom）打造而成。

阿南達曾是泰國農業部官員，和台灣有著深厚關係，10多年前在阿南達領軍下，天賜農場曾和台灣的農場和設計公司合作，引進花卉種植技術，並舉辦了大型的花卉展覽。（編輯：韋樞）1081124