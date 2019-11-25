李安獲頒蔡萬才貢獻獎 感謝台灣多元文化滋養

（中央社記者劉姵呈台北25日電）獲得「第3屆蔡萬才台灣貢獻獎」的國際知名導演李安今天表示，非常感謝台灣對他多元文化的滋養，台灣是「麻雀雖小，五臟俱全」，未來希望能發揮己力，持續為台灣栽培電影人才。

富邦集團今天舉行「第3屆蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，表彰各領域有具體貢獻者，國際知名導演李安、花蓮門諾醫院獲獎，副總統陳建仁親臨致詞，並和吳氏宗親會理事長吳豐山共同擔任贈獎人。

為紀念2014年辭世的富邦集團總裁蔡萬才，富邦金控成立「蔡萬才台灣貢獻獎」，在2015年、2017年分別舉辦第1、2屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，今年為第3屆。

陳副總統致詞表示，「蔡萬才台灣貢獻獎」以具體的行動來鼓勵對台灣社會有貢獻的社會人士，同時也展現了社會當中長期存在的正向官、民積極的力量。

他說全家人都是李安的粉絲，李安的每一部電影也讓人感受到人生積極的方向，這樣正向的力量是台灣所需要的力量；另外，他也感謝花蓮門諾醫院讓東台灣的慢性醫療、長期照護、社會福利都有了改變，也使得政府跟進腳步，繼續為花東民眾提供更好的服務。

吳氏宗親會理事長吳豐山（左1）、富邦集團董事長蔡明忠（左2）、導演李安（左3）、富邦文教基金會董事長蔡楊湘薰（中）、副總統陳建仁（右3）、門諾醫院總執行長趙福厚（右2）、富邦金控董事長蔡明興（右1）於25日出席「第3屆蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮。（富邦金提供）中央社記者劉姵呈傳真 108年11月25日

富邦集團董事長蔡明忠表示，2獲獎者長期在藝術、醫療領域耕耘，擁有卓越成就，希望藉此獎項表彰對台灣有卓越貢獻者，匯聚更多正向的力量。更期待未來華語電影在李安的帶動下，有更多、更好的作品出現。

擔任第56屆金馬獎主席的導演李安也親自到場領獎。他表示，「聽到自己被褒揚反而有點不自在」，非常感謝台灣對他多元文化包容的滋養，他對台灣的關心和愛「是非常自然的」，也一直感受到許多台灣民眾對他的支持和喜愛。

李安表示，當時選擇台灣拍攝「少年PI的奇幻漂流」（Life of Pi）這部電影，就是想為台灣年輕人與世界電影接軌的學習機會，所以帶了來自世界23個國家的工作團隊到台中、墾丁拍攝，有將近90%的電影都在這裡完成。

李安說，台灣「麻雀雖小，五臟俱全」，可以讓他拍出一部神奇的作品，未來希望發揮己力，持續栽培台灣的電影人才，把國際電影的專業引進台灣。

代表門諾醫院領獎的門諾醫院總執行長趙福厚則表示，醫院71年來默默在台灣東部偏鄉，守護當地居民的健康，落實關懷、照護貧病、身障、長者等弱勢族群，從事醫療長照服務，此次獲獎是一項莫大的鼓勵。未來將繼續在偏鄉為守護當地居民的健康，落實關懷照護眾多需要幫助的人。（編輯：林孟汝）1081125