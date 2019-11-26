台灣肺癌發生率全球第15 患者近半數不抽菸

肺癌是第一癌症殺手，專家指出，全球肺癌發生率，台灣高居世界15名、為亞洲第2名，且確診多已晚期並有年輕化趨勢。中央社記者陳偉婷攝 108年11月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）肺癌是第一癌症殺手，專家指出，全球肺癌發生率，台灣高居世界第15名、為亞洲第2名；若單看女性發生率更擠進全球第8。肺癌有年輕化趨勢，且確診多已晚期，能精準治療更關鍵。

11月為國際肺癌防治月，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在記者會指出，世界衛生組織最新的2018年全球肺癌發生率地圖顯示，肺癌是全球最常見的癌症（每10萬人口22.5人），台灣肺癌發生率位居全球第15名、也是亞洲第2名（每10萬人口36人），僅次於北韓（每10萬人口36.2人）。

蔡麗娟說，台灣每年有近萬人死於肺癌，且因肺癌早期症狀不明顯，發現多已晚期，影響治療，也讓死亡率增加。肺癌也是10大癌症中的「三冠王」，醫療支出最高、死亡率最高且晚期發現比例最高。

台灣肺癌學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任陳育民也在記者會表示，肺癌新確診人數在這10年來持續上升，且男性增加3成、女性更是增加近1倍。

肺癌也有年輕化趨勢，陳育民說，肺癌男性發生中位數從72歲降到68歲，女性也從68歲降到65歲。更值得關注的是，歐美國家有將近85%肺癌患者為吸菸族群，但台灣肺癌患者有近半數都不抽菸，可見空污、廚房油煙都是防治重點。

所幸，近年醫藥發達，對抗肺癌的武器愈來愈多。台灣肺癌患者中超過9成都是非小細胞肺癌，其中又以肺腺癌為大宗。肺腺癌患者有近7成都有基因突變，可利用標靶藥物治療。

不過，林口長庚紀念醫院肺腫瘤及內視鏡科主任郭志熙說，標靶治療有2大困境，有半數病友會在1年內出現抗藥性；且很容易出現腦轉移，增加治療的難度。

陳育民說，現在針對EGFR基因突變、ALK基因突變都有標靶藥物可用；但過去針對ROS1基因異常的癌友，只能用化療和放射治療，但今年9月已經通過ROS1標靶治療的健保給付，減輕癌友負擔，估計每年可為癌友省下新台幣180萬元。

若是ALK突變，郭志熙表示，現已研發出第三代的標靶藥物，可突破抗藥性限制，且對腦轉移有療效，也讓癌友再見曙光。

陳育民和郭志熙都建議，若確診肺癌，治療前可先做基因檢測，若有基因突變可使用標靶藥物，癌友不要放棄希望。（編輯：陳清芳）1081126